Patricia Bullrich cruzó a Axel Kicillof por su posición sobre la baja de la edad de imputabilidad

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich cruzó este viernes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en relación a su posición sobre la baja de la edad de imputabilidad. En medio de un fuerte debate por la modificación del Régimen Penal Juvenil, el mandatario provincial había argumentado que la medida no solucionaría “los problemas de fondo”. “Queda claro que no le importan ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes”, apuntó Bullrich.

El fuerte debate por el cambio en la normativa volvió a tomar relevancia luego de que Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, fuera asesinado a puñaladas por tres adolescentes en Santa Fe. El crimen conmocionó al país y reactivó la discusión sobre la responsabilidad de los jóvenes en los crímenes que cometen.

Esta mañana Bullrich había recibido en su despacho a la familia de Monzón. En diálogo con LA NACION, había remarcado que la baja de la edad de imputabilidad es algo que el oficialismo viene planteando “hace tiempo”.

Esta semana el Gobierno anunció que incluyó el proyecto para reformar el Código Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad, que hoy está fijada en 16 años, a la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias de febrero. Sin embargo, su aprobación no está asegurada: los bloques aliados a La Libertad Avanza o que suelen cooperar mostraron reparos.

En medio del candente debate que se desató no solo en el arco político, sino también en la sociedad, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, escribió un artículo donde argumentaba que modificar la edad “no resuelve nada por sí mismo”.

La nota fue compartida por Kicillof en sus redes sociales con un mensaje. “Como explica @JaviAlonsook, estamos de acuerdo en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo. No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación“, escribió en la red social X. El posteo fue publicado y los comentarios inhabilitados.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 30, 2026

Durante el desarrollo de la causa de Monzón, Bullrich había usado X para relacionarla con la necesidad de la baja de la edad de imputabilidad. Hace unos días, había dicho que el joven “fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo” y que “hoy dos de ellos están libres”. Luego, había argumentado que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”.

Unas horas después de la publicación de Kicillof, la senadora, que más temprano se había mostrado junto a la familia de Monzón, le contestó. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes”, dijo.

Y arremetió: “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias? Y si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos“.

El caso de Jeremías Monzón

El adolescente fue asesinado a fines del año pasado a un costado del estadio del club Colón, al sur de dicha ciudad. Su caso conmocionó al país por la extrema crueldad que mostraron sus asesinos, algo que se conoció tras un video que grabaron mientras lo mataban y que se filtró en los últimos días en redes sociales.

La principal acusada es la novia de Jeremías, identificada como M.A., de 16 años. Estuvo acompañada de dos jóvenes de 14 y 15, autores materiales del hecho. En el video, le reclamaban a Monzón que les diera los nombres de las personas a las que, presuntamente, le habría compartido “los videos”, en referencia a unas grabaciones de una “fiesta íntima” en la que habría participado el grupo, según un informe al que accedió LA NACION. Ese video habría llegado a manos de otros jóvenes de Santo Tomé y Santa Fe, lo que “molestó” a la novia, quien armó el encuentro criminal.

Allí, los jóvenes golpearon salvajemente y lo apuñalaron repetidas veces hasta matarlo. La novia fue la que insistió enormemente para que lo asesinen. La joven está detenida en Rosario, en un centro cerrado para menores. En tanto, los otros dos jóvenes se encuentran libres, ya que no son punibles debido a su edad. Están sus domicilios y bajo el cuidado de sus padres.

El abogado que representa a la familia de Monzón presentó una denuncia para determinar cómo se filtraron los videos del asesinato.

En paralelo, se realizaron dos movilizaciones en Santa Fe y Santo Tomé para pedir justicia por la víctima y buscar firmar para que el Congreso abra el debate a la modificación de la ley que regular la imputabilidad de menores ante delitos graves.