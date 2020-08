Coronavirus en Argentina: Martín Yeza, intendente de Pinamar, dio positivo

"Estoy en buen estado de salud al igual que mi familia", escribió en Twitter; se suma a los casos de los jefes comunales de Lomas de Zamora, Lanús, Merlo y Quilmes Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Darío Palavecino 3 de agosto de 2020 • 19:53

MAR DEL PLATA.- El intendente de Pinamar, Martín Yeza, se suma a los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires que contrajeron coronavirus desde el inicio de la pandemia. Lo confirmó esta tarde mediante su cuenta en Twitter.

Recibió el resultado en medio de un escenario de complicaciones sanitarias para el distrito, donde hasta esta tarde tenían a 24 personas en tratamiento por la enfermedad, 20 en estudio y otras 48 en situación de aislamiento preventivo.

"Quiero contarles que el resultado del hisopado fue positivo de Covid-19. Estoy en buen estado de salud al igual que mi familia. Vamos a seguir aislados y cuidándonos de acuerdo a las indicaciones médicas", escribió en la red social y acompañó la publicación con una fotografía en la que se lo ve con su esposa, su pequeño hijo y dos sobrinos que viven con ellos y los acompañarán en este período de aislamiento que deberá cursar.

Yeza comentó esta tarde a LA NACION que los síntomas comenzaron a mediados de la semana pasada, por lo que tomó precauciones y se quedó en su casa. "Hoy es el día que mejor me siento", dijo sobre un lunes que pudo sobrellevar ya casi sin molestias. De acuerdo a nuevos protocolos, si todo marcha bien el sábado podría recibir el alta médica.

El intendente de Pinamar se suma así a otros jefes comunales que dieron positivo por coronavirus: Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mayra Mendoza (Quilmes) y Néstor Grindetti (Lanús), quien ayer fue dado de alta.

Escenario complejo

La situación en el distrito se volvió compleja durante las últimas dos semanas, cuando se detectaron los primeros casos y de manera inmediata se sumaron varios más, hasta completar más de dos decenas.

Hasta ese momento Pinamar ostentaba cierta tranquilidad, con el distrito bajo un estricto control en el único acceso para evitar que ingresen personas procedentes de otros destinos, en particular desde aquellos donde el virus tiene mayor presencia. Desde hace cuatro meses se mantiene la postura de no permitir el arribo de propietarios no residentes.

Cuando se advirtieron los primeros positivos se generó cierta alarma no solo puertas adentro del partido sino en los vecinos. Villa Gesell, por ejemplo, advirtió pronto a sus vecinos que eviten viajar a Pinamar para minimizar la posibilidad de contagio. Lo propio había hecho cuando a principios de julio crecían a ritmo los casos positivos en Mar del Plata.

A mitad de la semana, cuando firmó el decreto que dispuso retroceder a Pinamar a Fase 4 en el esquema de flexibilización de actividades, Yeza pedía a sus vecinos que dejen de concurrir a los gimnasios, eviten las reuniones sociales y no compartan el mate.

Frente al actual escenario y la demanda de atención que crece, por estos días en el Hospital Municipal de Pinamar se suspendieron todas las consultas programadas y solo se mantiene atención en servicios de guardia e internación hasta nuevo aviso.