Horacio Rodríguez Larreta: "En algún momento las camas se acaban"

El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, habló con José Del Rio para Mesa Chica, en LN+, y aclaró que no hay ninguna decisión tomada sobre cómo será el aislamiento para prevenir el avance del coronavirus de ahora en adelante. "Quedamos en reunirnos el jueves y ver la evolución de los datos", contó, al referirse al encuentro que tendrá con el presidente Alberto Fernández y con el gobernador Axel Kicillof.

Larreta dijo que habla con Mauricio Macri, con quien tiene una relación de 20 años, y dijo: "Obviamente yo tengo mi responsabilidad del día a día y estoy muy enfocado en el gobierno de la ciudad, especialmente en este drama que estamos viviendo en el mundo entero con la pandemia; pero él siempre se mostró muy colaborativo conmigo y me dio mucho apoyo". También señaló que habló con María Eugenia Vidal, que dio positivo en el test de coronavirus, y que "se sentía bien". "Prácticamente no tiene síntomas y obviamente está en su casa, en cuarentena cuidándose".

El jefe de gobierno porteño explicó que se reunirá el jueves con el Presidente y el gobernador para definir cómo seguirán las medidas de aislamiento y, en ese sentido, detalló que "lo importante es que todas las decisiones se hagan en base a los datos y la evidencia". Entonces, enumeró las variables que consideran: los contagiados, la ocupación de camas, la tasa de mortalidad y la tasa de contagiosidad (R). "Son una serie de indicadores que vamos mirando todos los días y, también, a diario intercambiamos información con la Provincia".

Larreta se mostró preocupado por la ocupación de las camas de terapia intensiva, que hoy en la ciudad es del 50%, y por el aumento significativo de los casos, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Si los casos se complican, obviamente habrá que tomar una decisión más estricta", señaló.

Entonces, explicó: "No es tremendamente alarmante, pero sí lo que es preocupante sobre todo es la tendencia. Si seguimos con esta tendencia, en algún momento las camas se acaban. No es infinito, y por eso es importante trabajar para bajar la tasa de contagiosidad y los testeos preventivos que estamos haciendo en los barrios". Tal como contó, la estrategia que está llevando a cabo la Ciudad es la de buscar "barrio por barrio" al virus.

"Tuvimos una experiencia muy exitosa en la villa 31", destacó el funcionario en relación a esto. Y señaló que el plan DetectAr les permitió identificar a los contagiados, a las personas que tuvieron contacto estrecho con ellos, testearlos y aislarlos si daban positivo. "Lo mismo hicimos en el resto los barrios vulnerables y ahora estamos haciéndolo barrio por barrio en la ciudad. Hoy (por el martes) empezamos con el octavo barrio".

Tal como dijo el jefe de gobierno porteño, es "muy difícil" la toma de decisiones en este contexto, "sobre todo en una pandemia sobre la cual no hay conocimiento científico: nadie sabe a ciencia cierta cómo evoluciona la cantidad de casos, si va a subir mucho la tendencia y cuál es el efecto de la cuarentena. Hay mucha incertidumbre para todos, acá en Buenos Aires, en la Argentina y en el mundo". Y, sobre esto, enfatizó que países que eran considerados como ejemplos por su labor para sobrellevar esta situación, como Corea del Sur y Nueva Zelanda, "tuvieron que volver para atrás". "Sabemos que son decisiones duras para la gente y que la cuarentena larga es un problema, pero también tenemos que cuidar la salud. Ese es el equilibrio tan difícil que llevamos adelante", sostuvo.

Larreta dijo que entiende "el fastidio y la angustia de la gente". "Es lógico, pero por otro lado también hay temor al contagio, con lo cual es un equilibrio lo que tenemos que buscar. Con el aumento en la cantidad de casos también vemos un aumento en la preocupación por el contagio porque el virus está circulando en la ciudad". Como ya dijo en otras ocasiones, hablar de salud o economía es -para él-una falsa dicotomía, y se refirió a los casos de Estados Unidos, Italia e Inglaterra. "Los que apostaron por la economía, ante la realidad tuvieron que terminar haciendo cuarentenas muy estrictas", dijo. Y agregó: "Como gobernantes, tenemos que atender todo".

Pese a esto, el funcionario marcó que la tendencia en cuanto a la recaudación "es preocupante", aunque marcó que ha habido una recuperación mes a mes. "En muchas ciudades del mundo ya lo superaron y están volviendo a abrir. Tenemos que ver esto con esperanza, sabiendo lo duro que es el momento actual para muchos", dijo optimista. En línea con esto, además de decir que están trabajando en un plan para que puedan abrir más comercios, principalmente gastronómicos, contó que están analizando alternativas que se desarrollaron en otros países para evaluar cómo será la vuelta de las clases.

Caso Vicentin

Si bien, al hablar de la polémica en torno a Vicentin, Larreta remarcó que está "en desacuerdo con cualquier sistema de expropiación", aclaro que "una cosa no quita la otra", y que eso no diferencia no le impide trabajar con Fernández y Kicillof ante la pandemia del coronavirus. "Yo no tengo dudas de que mi responsabilidad es trabajar en la forma más coordinada posible con el gobierno nacional y provincial, que somos vecinos en todos los límites de la ciudad".

Caso Latam

Finalmente, en otro tramo de la entrevista con LN+, dijo que le "angustia" la decisión de Latam de irse de la Argentina, por los puestos de trabajo que se pierden, pero también por su impacto en la conectividad y el desarrollo de las economías regionales.