El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó esta mañana que terminarán de concretar los planes previstos dentro de la fase 1 de la cuarentena decretada frente al coronavirus, por lo que el lunes podrán reabrir los comercios en avenidas y se habilitarán de algunas industrias.

"Hoy la necesidad es consolidar la estabilidad de la Ciudad", dijo, y destacó que si bien el índice de contagiosidad o R está estable, el nivel de casos sigue siendo alto.

Aunque en principio la Ciudad apuntaba hacia una mayor apertura, ayer, tras una reunión de cuatro horas con el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se anunció la extensión de la cuarentena sin cambios en el AMBA hasta el 16 de agosto. En ese sentido, el jefe de gobierno porteño confirmó esta mañana que quedará en pausa la segunda fase de la reapertura gradual.

"Hoy la necesidad es consolidar la estabilidad de la Ciudad para poder continuar con el plan integral y gradual. En esta línea, la Ciudad se va a mantener y consolidar todo lo que está previsto en la etapa 1 que llegaba hasta el 3 de agosto", dijo Larreta en la conferencia de prensa. Y detalló que los localesfuncionarán de 11 a 21 horas y las personas podrán acceder según la terminación de su DNI.

En esta etapa quedarán excluidos los centros de trasbordo de Liniers, Retiro y Constitución, la zona de Once y los comercios de la avenida Avellaneda.

También se habilitará la apertura gradual de nuevas industrias, como las del textil, del metal, la maderera y todas aquellas que ya tengan el protocolo sanitario aprobado.

"Entiendo las angustias e incertidumbres de todos los que todavía no pudieron sumarse a sus actividades. Sepan que estamos trabajando y que si todos los porteños nos comportamos bien, vamos a poder seguir sumando actividades", agregó Larreta en la conferencia de prensa.

Esta mañana, antes del anuncio en la sede del gobierno porteño, el presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar la apertura de locales:"Si ves todos los negocios abiertos en la avenida Santa Fe, te relajás", dijo en declaraciones a la radio El Destape. "Si todo ya está abierto, la gente se relaja. Dicen 'esto está ordenado'. No, no está ordenado, no está para nada ordenado", enfatizó, en un nuevo llamado a la responsabilidad individual para cumplir el aislamiento obligatorio.