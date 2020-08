Fernández anunció una nueva extensión de la cuarentena ayer junto a Larreta y Kicillof Fuente: Archivo

1 de agosto de 2020 • 09:59

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar hoy la apertura de comercios en el marco del aislamiento obligatorio dispuesto para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus, poco antes del anuncio de las medidas del gobierno porteño, que probablemente habilite que abran los locales en las avenidas el lunes, como estaba previsto en la fase 1 en la Ciudad.

"Es como yo siempre digo: si ves todos los negocios abiertos en la avenida Santa Fe, eso te relaja. Pensás 'si está abierto, está todo ordenado'", dijo Fernández en diálogo con la radio El Destape.

"Si todo ya está abierto, la gente se relaja. Dicen 'esto está ordenado'. No, no está ordenado, no está para nada ordenado", agregó, en línea con su llamado de atención y a la responsabilidad individual que hizo ayer en el anuncio de la extensión de la cuarentena.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindará hoy a las 11 detalles de los próximos pasos de la reapertura gradual en la Ciudad en el anuncio que realizará en la sede de Gobierno de Parque Patricios.

"Es cierto que en la Ciudad el crecimiento [en el número de casos] es más paulatino que en la provincia, pero tiene mayor cantidad de casos", dijo Fernández y volvió a mencionar, como en el anuncio de ayer, que hay cinco infectados por manzana, en promedio, en la Capital. "Por eso hay que ser muy cautos y cuidadosos", dijo.

Por otro lado, el Presidente aseguró que si no se hubiese decidido la cuarentena temprana, hoy habría gente en la provincia de Buenos Aires a la que le dirían "no te puedo atender" y recordó que el coronavirus "no te mata de un día para otro" y necesita de "28 días promedio en terapia intensiva" para explicar la necesidad de haberse preparado con infraestructura sanitaria antes del pico de casos.

Vicentin

Fernández se refirió también a su marcha atrás con la intervención de Vicentin. Luego de varias idas y vueltas, el mandatario anuló ayer el DNU que había sido el primer paso del camino hacia la expropiación de la empresa y que gestó un conflicto en el norte de Santa Fe, que se amplificó con multitudinarios banderazos en todo el país. El jueves habían fracasado las negociaciones entre los representantes de la gobernación de Omar Perotti (Santa Fe) y la empresa para la creación en un fideicomiso.

"Nos acusaron de expropiadores y finalmente no me dejaron ver lo que había dentro de Vicentin y lo que pude conocer es muy preocupante", dijo Fernández esta mañana. "Los 60 días [de la intervención] se fueron y los datos que tenemos son que los activos de Vicentin cubren un tercio de la deuda", agregó.

"Cuando la gente hablaba de los cacerolazos, hicieron del rescate de una empresa una expropiación violenta. Y lo único que intentábamos era ver si podíamos salvar esa empresa y ponerla al servicio de la Argentina". En ese sentido, volvió a hacer un mea culpa sobre la interpretación que creyó que habría sobre el conflicto. "Yo no medí adecuadamente. Yo pensé que el conflicto de Vicentin estaba mucho más asumido en la sociedad santafesina".

"Queríamos rescatar a una empresa, no a los directivos, para rescatar a los directivos de una empresa estuvo el gobierno anterior", completó Fernández.