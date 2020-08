Las objeciones apuntan al intento de legislar por decretos sanciones penales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 22:36

Primero fue el gobierno de Corrientes que anunció que no acatará el decreto del presidente Alberto Fernández en el que prohíbe las reuniones sociales y familiares en todo el país por el avance del coronavirus.

Corrientes fue la única provincia, hasta el momento, que rechazó el decreto presidencial públicamente, pero otras reconocieron en reserva que habían sido tomadas por sorpresa por la medida y que iba en contra de sus planes de apertura gradual.

Sin embargo, la decisión encontró también el rechazo de abogados y dirigentes políticos. El constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó que el DNU legisle "en materia penal", al equiparar las penas de las reuniones sociales con el artículo del Código Penal que sanciona los delitos contra la salud pública.

"Es inconstitucional por donde se mire. Entran en la casa de cada argentino. ¿Qué van a hacer, una orden de allanamiento universal?", se preguntó Patricia Bullrich, titular de Pro, en referencia al decreto presidencial.

En diálogo con LA NACIÓN, la exministra dijo que si bien "hay que cuidarse" eso "no significa meterse en la casa de cada uno".

"Uruguay está acá nomás, cruzando el río, y ahí hubo una cuarentena semivoluntaria, hay escuelas. Parecería que la Argentina está en el África subsahariana y el Uruguay, en Suiza", comparó a su vez Miguel Ángel Pichetto, en declaraciones al canal América.

En Corrientes justificaron su rechazo al decreto.El secretario general de Gobierno provincial, Carlos Vignolo, quien explicó que "no hay razones" para suspender los encuentros porque la situación sanitaria es "buena".

Según dijo, la interpretación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández permite a la provincia mantener su actual estatus sin cambio alguno. "La misma norma nacional deja a salvo algunas excepciones, entre las que Corrientes funda la decisión de no prohibir las reuniones sociales", planteó el funcionario, que responde al gobernador radical Gustavo Valdés.

El exsecretario de Salud en el gobierno de mauricio Macri Adolfo Rubinstein, en LN+, declaró: "Más allá de si es o no es constitucional, que aparentemente por lo que dicen prestigiosos constitucionalistas no lo es, menos a través de un DNU, me parece que acá lo que se discute es si esto se puede hacer cumplir. Porque ¿quién es la autoridad de aplicación? ¿La provincia, el municipio? Seguir con este discurso del miedo me parece que no tiene demasiado sentido. En el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires, particularmente en el conurbano, la realidad es que con una cuarentena teóricamente estricta claramente no se está cumpliendo y uno lo ve. No veo el sentido de este decreto después de cuatro meses de cuarentena".