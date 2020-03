Kicillof criticó a Vidal por la infraestructura en Salud: "Venía abandonada"

El gobernador retomó los cuestionamientos y detalló sobre la situación con el coronavirus en la Provincia Crédito: Prensa PBA

Con nuevas críticas a la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal , el actual mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que la infraestructura del sistema de salud local "venía abandonada" y que hay "alas enteras con situaciones complicadas". Informó que está desplegando un sistema de centros de derivación para hacer frente a una eventual "explosión de casos".

"La infraestructura física venía abandonada. Hay hospitales con alas enteras con situaciones complicadas. Estamos avanzando", dijo Kicillof, que no nombró directamente a su predecesora. "Estamos trabajando contrarreloj. En José C. Paz necesitamos infraestructura física. Como se sabe, el sistema hospitalario de la provincia de Buenos Aires, sin ponerse crítico con nadie, viene muy abandonado", dijo en una entrevista con la señal TN.

Ayer, su jefe de Gabinete, Carlos Bianco también cuestionó a la gestión de Vidal en materia de salud. "Encontramos un sistema con muchos problemas, que van desde hospitales en malas condiciones hasta problemas con la vacunación", señaló en una conferencia de prensa.

Hoy Kicillof insistió: "Hay hospitales que tienen alas enteras con situaciones complicadas. Vamos avanzando de a poco en crear espacios nuevo. Y a esto hay que agregarle sumar el equipamiento que estamos adquiriendo", agregó.

"Yo prefiero ir mostrando las cosas a medida que pasen. Son más o menos 450 camas en el sistema provincial. Y necesitamos potenciarlo, porque si la epidemia tiene evolución desfavorable, podemos tener una necesidad mayor", añadió el mandatario bonaerense.

"La idea de poner a los pacientes en centros especiales requiere de instalaciones nuevas o generar lugares apartados", expresó.

Acerca de la propuesta del intendente de Bahía Blanca, quien ofreció un estadio de su localidad para instalar centros de atención ante un posible crecimiento de casos, Kicillof sostuvo: "La primera intención es hacer base de centros de salud existentes, de distintos tipos, del sector privado y del sector sindical, que tengan establecimientos que estén en marcha, para no arrancar con instalaciones de cero", dijo.

Y retomó los cuestionamientos a la anterior gestión: "En la provincia quedaron, estos cuatro años, cinco hospitales que no se abrieron. Poner nueva infraestructura no es fácil", sostuvo.

Luego agregó: "No vamos a hacer nada de marketing, si anunciamos es porque existe, me parece irresponsable hacer lo contrario. Los centros que vamos a hacer no van a ser abiertos, sino que serán centros de derivación. Primero, del sistema de atención primaria. Y cuando se detecten casos, se irán derivando, según la gravedad, a hospitales locales o regionales. Estamos preparándonos", dijo.

"Espero que nada de esto explote en forma de emergencia", remarcó.