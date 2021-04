Coronavirus: en la Provincia esperan tomar medidas “mucho más restrictivas” ante el aumento de contagios

El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, se reunirá esta tarde con intendentes del conurbano y, mañana, se dará el encuentro tripartito con representantes de dicha jurisdicción, la Nación y la Ciudad. Luego de ello, llegarían nuevas medidas “más restrictivas” que las actuales, esperadas en territorio bonaerense, donde siempre primó una visión proclive a mayores cierres.

“Estamos muy preocupados y esperemos que, cuando hablemos con los intendentes y mañana, cuando el gobernador vuelva a comunicarse con las otras dos jurisdicciones, estemos próximos a tomar las medidas que hay que tomar, que son mucho más restrictivas que estas”, anticipó para Radio La Red la ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García.

Sin embargo, la funcionaria bonaerense aclaró que “Kicillof no está encaprichado con un cierre”, sino que se encuentra “preocupado por la salud” e indicó que la decisión en cuanto a cómo seguir debe darse en acuerdo con la ciudad de Buenos Aires.

“No es una medida que pueda tomar exclusivamente el conurbano bonaerense, porque nos divide la General Paz de la Capital y muchos de nuestros trabajadores van y vienen en el día haciendo circular más el virus”, comentó García, quien tuvo palabras de elogio al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Entiendo que es muy responsable”.

No obstante, García criticó los dichos del secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, quien había manifestado que el transporte no es un foco de contagio: “Cuando uno escucha expresiones del secretario de Transporte -y no cargo las tintas- diciendo que ese no es un motivo grande de contagio y después lo escucha a Fernán Quirós [por el ministro de Salud porteño] diciendo que ese es un punto de contagio muy peligroso, la verdad que preocupa”.

Actividades comerciales y clases

La ministra notificó la “presión” de algunos sectores económicos que se oponen al cierre de actividades, pero dijo que debe “tener preeminencia el tema sanitario” y objetó el desborde en los centros comerciales durante el fin de semana.

Ante la preocupación de las familias por cómo las restricciones pueden afectar la presencialidad en las aulas, dijo que “las clases están como está todo, en materia de conversación” y, en cuanto a ello, indicó: “En la medida que las clases no sean un lugar de infección de los chicos, se van a llevar adelante. En la medida en que esto se ponga en crisis y cuestionamiento, se va a accionar sobre el tema de la presencialidad”.

Bajo esa actitud, deslizó: “Hoy no estamos igual que hace 10 días, cuando todos defendíamos a rajatablas todas las actividades porque nos parecían que se podían llevar adelante con cuidados. Vimos 27.000 casos ayer y no quiero hacer ninguna presunción sobre el día de hoy, pero creo que vamos a estar peor”.

La vacunación en la Provincia

Luego de la polémica que ocasionó la inoculación irregular en Merlo de Antonella Delmonte, de 24 años y sin factores de riesgo -una persona más que se saltea el esquema de vacunación oficial-, García se mostró en disidencia con el intendente de dicho municipio, Gustavo Menéndez, quien mencionó esta mañana que “el sistema puede ser violado de manera fácil”.

“Tenemos un sistema que es bastante perfecto”, consideró la ministra y dijo que, como vacunan cerca de 70.000 personas por día, se torna “muy difícil” detectar casos como este, donde la joven habría falsificado el certificado con el que constató falsamente que era profesional de la salud.

“Estamos prácticamente con el 95% del personal de salud vacunado, son cerca de 380.000 o 390.000 personas. Es complicado a veces, se escapan este tipo de personajes que le hacen daño no solo al Estado y al sistema de vacunación, sino que le hacen daño a la sociedad”, dijo García.

Además, notificó que en la Provincia hay turnos asignados hasta el “jueves o viernes” de esta semana y en referencia con la posibilidad de nuevos arribos de dosis, comentó: “Esperemos que esta semana, como hay algunos anuncios no demasiado oficiales, llegue el segundo avión de Sinopharm”. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, no dio precisiones sobre la llegada de nuevas vacunas en la conferencia que brindó esta mañana.

“La situación está crítica”, comentó García, en coincidencia con lo que sí había esbozado Vizzotti, quien hizo igual diagnóstico. “Uno ve la curva y parece una pared, es vertical. Ayer hemos tenido 27.000 casos y eso va a rebotar en el sistema de salud”, cerró.

LA NACION