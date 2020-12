El diputado nacional Fernando Iglesias dijo que "comparte las sospechas de corrupción" de parte del Gobierno con respecto a la compra de la vacuna rusa y el fracaso de las negociaciones para adquirir la de Pfizer Fuente: Archivo

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias se sumó a la advertencia del presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, sobre un posible pedido de coimas en el marco de la no adquisición de la vacuna de Pfizer.

"Yo comparto con Cornejo la sospecha de corrupción. Cuando uno piensa en el kirchnerismo, siempre conviene pensar lo peor. Y siempre conviene saber que uno se va a quedar corto en lo que piense", expresó el legislador.

"Hay errores y horrores, y políticas oscuras. El jueves fue el asunto de las vacunas, el viernes teníamos a Cristina apretando a los ministros con el tema de las vacunas. Es atroz todo", dijo Iglesias, en diálogo con el programa Antes y después, que transmite La Once Diez.

Días atrás, el ministro de Salud, Ginés González García, reconoció que las negociaciones con el laboratorio Pfizer se complicaron, y acusó a la empresa de poner "condiciones inaceptables". Al respecto, días atrás, Cornejo, presidente de la UCR remarcó: "Debería informar qué pasó con la vacuna rusa, cuál es la verdad final del Gobierno". Y lanzó: "Hay muchas sospechas acerca de si se le han pedido coimas, y cosas de ese tipo. Circula por todos lados, pero no me gusta hacerme eco de cosas que no me constan", expresó.

El jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien tiene 68 años, dijo que todavía no recibió la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik-V, ya que aún no se recomienda para personas mayores de 60 años. Sus declaraciones cayeron como un bombazo, justo cuando el Gobierno se encontraba haciendo gestiones contrarreloj para que la vacuna rusa viaje al país la semana próxima. Las palabras del mandatario ruso sobre la situación de los mayores de 60 años -el grupo de riesgo- sumó dudas y desconfianza.

Hoy, Iglesias dijo: "Tienen que dar una explicación coherente. Chile compró 84 millones de dosis de Pfizer, tiene todo programado y acá lo único que hay es oscuridad y anuncios", lanzó. Y agregó: "Recuerden que lo de Pfizer arrancó con que el mundo había elegido a la Argentina para probar la vacuna de Pfizer, y que eso nos garantizaba que íbamos a ser los primeros de la lista. De eso ya nadie se acuerda, pero empezó así la historia de la vacuna, con que el mundo nos miraba con admiración por cómo estábamos manejando la pandemia".

El viernes, tras varias horas de confusión en los despachos oficiales sobre cómo seguir, se confirmó el plan previsto y 300.000 dosis dobles de la vacuna rusa llegarán la semana que viene a la Argentina de modo de comenzar a vacunar primero al personal médico, tal como se había fijado en el cronograma oficial. Y una vez que la vacuna se apruebe para mayores de 60, se inoculará ese grupo etario. Así lo afirmaron a LA NACION dos altos funcionarios de trato directo con Alberto Fernández y dos portavoces de la Casa Rosada.

"Hoy tenemos 40 mil muertos y una de las tasas de mortalidad más altas del mundo", resaltó Iglesias. Y agregó: "El peronismo es impune. El peronismo nunca paga costos o paga costos mucho más reducidos porque la gente ya no esperaba nada bueno de ellos. Entonces dicen 'es lo de siempre'. Cuando vos aplicás al peronismo la vara de África y a otro gobierno la vara de Suiza, como han hecho buena parte de los formadores de opinión pública, la consecuencia es esta".

Al ser consultado sobre si se aplicaría la vacuna Sputnik V de Rusia, respondió: "Yo no soy en absoluto antivacunas. Me parece que las vacunaciones son muy importantes. Pero no me pienso aplicar ninguna vacuna que no pase antes por la aprobación de la Unión Europea o de los Estados Unidos. No porque tenga algo en particular contra la vacuna rusa. Es que no puedo confiar en dos países como Rusia y Argentina, con semejantes niveles de corrupción, irresponsabilidad, autoritarismo y opacidad en la cosa pública. Yo me voy a aplicar una vacuna una vez que vea que lo autorizó el organismo competente de los Estados Unidos o el de la Unión Europea".

Al instante, aclaró que es una decisión personal y no una campaña: "Ojo, aclaro que no estoy llamando a la gente a no vacunarse".

