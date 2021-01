La visita a la provincia se da en medio de las denuncias contra el gobernador Gildo Insfrán

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2021 • 10:35

El legislador de Juntos por el Cambio Waldo Wolff confirmó que esta semana un grupo de funcionarios de la oposición viajará a la provincia de Formosa, envuelta en un escándalo tras las denuncias contra el gobernador Gildo Insfrán, a quien acusan por sus maltratos a los positivos, el cierre total de dos ciudades y la creación de centros de alojamiento irregulares que no respetan las medidas de sanidad.

"Vamos a ir a recabar testimonios, recibimos decenas de mensajes de la gente que no se anima a hablar. Vamos a ir a los lugares a los que Horacio Pietragalla no fue", dijo en diálogo con radio Mitre Wolff en relación al viaje del secretario de Derechos Humanos, quien visitó la provincia y defendió las políticas de Insfrán.

"Vamos a tratar de que la gente pierda el miedo", añadió.

Asimismo el legislador de la oposición destacó que Formosa no es propiedad de los funcionarios, habló de "bravuconadas" por parte del Gobierno y afirmó que lo que buscarán es hablar con las personas que temen represalias si cuentan las cosas que les suceden. "Es un miedo que tienen después de 25 años de un feudalismo que los oprime, que les da miedo a perder el empleo".

La visita a la provincia se da en medio de las denuncias contra el gobernador Gildo Insfrán

Respecto a las declaraciones de Pietragalla, quien afirmó que "no hay centros clandestinos de detención en Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia ", Wolf retrucó la frase y agregó: "Hay centros a la luz del día de detención. Si uno tiene síntomas o le da positivo, lo confinan en un centro sin preguntarle si puede recluirse en su casa".

Al ser preguntado si el grupo de la oposición que viajará esta semana, aún sin fecha fija, se reunirá con el gobernador o con alguna autoridad provincial, confirmó que no pidieron ningún tipo de audiencia: "No tenemos que tener testimonio del oficialismo, que nos va a llevar a un city tour".

"Han vaciado la provincia. Cuando nos dicen que Formosa es un ejemplo es porque cerró, pero para eso hay que tener plata. Es un sistema feudal y puede cerrar porque se lleva 10 veces más de la coparticipación que aporta. Con nuestra plata encierran a nuestra gente y encima te enrostran en la cara que uno quiere que en Formosa no haya salud. Todos los que trabajamos mantenemos a Formosa con impuestos", dijo Wolff.

Por último, el legislador denunció de una manera general la forma en que se manejan desde el Gobierno y cerró: "Solamente pueden gobernar con un criterio fundamentalista de que son superiores a los demás".

La visita a la provincia se da en medio de las denuncias contra el gobernador Gildo Insfrán

Conforme a los criterios de Más información