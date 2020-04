El canciller Felipe Solá habló de la situación de los argentinos varados en una entrevista radial

6 de abril de 2020 • 01:27

Frente al avance del coronavirus en el mundo y en particular en la Argentina, el canciller Felipe Solá dijo este domingo que el Gobierno evalúa eximir del pago del impuesto del 30% a los argentinos que están varados en el exterior a la espera de ser repatriados.

"Lo estamos evaluando pero no lo hemos conseguido todavía porque burocráticamente es difícil", sostuvo en diálogo con radio La Red, donde también señaló que "sería eficiente" esta medida ya que implicaría que quienes puedan se pagaran sus cosas.

El canciller además dijo que el criterio que manejan en cuanto a la ayuda particular de cada argentino varado depende de los cónsules "que van tomando nota de todo".

"En algunos casos la ayuda son remedios, en otros es ayudar a la gente que realmente está en situación de calle y en otros casos es conseguirle hoteles baratos y tratar de bancarlos a medias", contó.

Sin embargo, Solá se mostró molesto con algunos ciudadanos. "Los argentinos son muy rápidos, algunos consiguen mi teléfono y me preguntan '¿dónde voy a retirar mis dólares?'. Me indigna un poco porque dicen 'es mi derecho'. No, el derecho es de los vulnerables. Todo aquel que tenga un poco de plata tiene que soportar la pandemia y bancarse a sí mismo en la medida de lo posible", concluyó.