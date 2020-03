Coronavirus: Marcelo Sain culpó a los "chetos" por la pandemia y lo destrozaron

Saín despertó polémica en las redes sociales al acusar a "los chetos" de traer el coronavirus al país Fuente: Archivo

Marcelo Sain , ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, volvió a generar polémica al afirmar que las personas que viajan al exterior son las culpables de traer el coronavirus al país.

"Si la solución de esto depende de la clase alta y media, estamos cagados" , escribió el funcionario en su cuenta de Twitter. " No sólo buscamos y traemos a estos chetos en aviones sino que usamos los kits de testeo en ellos , los que sería fundamental usar en asintomáticos para tener la exacta dimensión de nuestra emergencia con el virus", añadió.

Por supuesto que las palabras de Sain despertaron el odio y el repudio de varias personas que no se quedaron callados y lo criticaron abiertamente. Por ejemplo, la cientifica del Conicet, Sandra Pitta escribió: "Muy miserable". Eduardo Feinmann lo catalogó como un "ser despreciable" y Marcela Campagnoli , diputada nacional de la Coalición Cívica, sostuvo: "Que vergüenza me da leer esto. No discrimine son todos argentinos".

A finales de febrero, Sain fue noticia al declarar en una entrevista televisiva con un canal porteño que había venido hasta Buenos Aires "porque si me quedo en Santa Fe, me cagan a tiros" , en medio de la ola de violencia que padece esa provincia por los enfrentamientos entre bandas narco.