La titular del Pami, Luana Volnovich, deberá responder al pedido de información que hizo la parlamentaria Graciela Ocaña Fuente: Archivo

José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020 • 20:35

La diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña presentó un proyecto para que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) informe la cantidad de dosis de vacunas contra la gripe con las que cuenta. La presentación se realiza, según explicó la parlamentaria, tras varias denuncias de afiliados que no consiguen la droga en sus ciudades.

"Los faltantes se reportaron en diferentes lugares. Por ejemplo, en Córdoba el Pami ya informó que hasta la semana que viene no van a tener vacunas para los jubilados", dijo Ocaña a LA NACION, y se quejó por la falta de previsibilidad para adquirir con antelación las dosis suficientes para los más de 5 de millones de afiliados que tiene la obra social más grande del país.

Por su parte, desde el organismo que dirige Luana Volnovich explicaron a LA NACION que el faltante se debe a diferentes factores, que incluyen, por ejemplo, el adelantamiento de la campaña y el no cumplimiento del cronograma que fuera informado con antelación.

"La campaña estaba prevista para que comience a fines de abril y se extienda todo mayo y junio. Pero por la pandemia se adelantó y los fabricantes no tuvieron tiempo de preparar todas las dosis. Por eso, se había armado ese calendario en función de la terminación del DNI que, lamentablemente, no se respetó", dijo una fuente del Pami que explicó que la compra de las dosis no las realiza el propio organismo, sino que es el Ministerio de Salud de la Nación quien lo hace. Ellos luego se encargan de la distribución.

"Mañana está llegando la segunda remesa de vacunas. Luego vamos a tener una tercera remesa. Pero al haber adelantado el calendario sucedió esto. Lo que tienen que saber los afiliados y los funcionarios que piden información es que se van a vacunar a todas las personas. Nosotros apelamos a que las farmacias apliquen el calendario correspondiente para que no se desmadre la situación", dijeron desde el Pami, y pidieron a los afiliados que antes de ir a las farmacias llamen para saber si ya tienen las dosis.

"Es mentira que la campaña se adelantó"

Ocaña refutó los dichos del organismo en diálogo con este medio y aseguró que la campaña de vacunación no se adelantó. Para la legisladora, no hubo previsión por parte de las nuevas autoridades.

"Armaron un calendario en el que no se contempla, por ejemplo, que los jubilados van en pareja en remis para evitar pagar dos veces. Solo quieren vacunar a uno en función de su DNI. Eso generó malestar y que algunos farmacéuticos decidieran vacunar a ambos y se genere el faltante", dijo la diputada, que fue titular del Pami durante cuatro años.

Según denunció Ocaña, en la ciudad de Buenos Aires hay muchas farmacias que tienen carteles colgados donde indican que no tienen vacunas para los afiliados del Pami. "La campaña de vacunación siempre arranca a fines de marzo porque se tienen que inmunizar antes de la llegada del frío. Hacerlo en pleno invierno no tiene mucho sentido. No tuvieron en cuenta esto y compararon pocas vacunas para la cantidad de afiliados que tienen", expresó la parlamentaria.

"Hace años que trabajo el tema y me da mucha bronca que una población de riesgo ande deambulando de farmacia en farmacia cuando se le recomienda quedarse en casa por el coronavirus", cerró Ocaña, que presentó el proyecto de resolución en Diputados junto a otros 10 parlamentarios.