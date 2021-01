Axel Kicillof junto a Verónica Magario y el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de enero de 2021 • 13:37

En la conferencia semanal sobre el estado de la crisis sanitaria en la provincia, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró conforme con los resultados de las medidas restrictivas anunciadas en las últimas semanas para el territorio y adelantó que, si sigue la baja lenta pero concreta de los casos, en una semana extenderá el horario nocturno habilitado para los comercios, algo que es reclamado principalmente en las ciudades de la costa.

"De continuar la caída de los casos en la próxima semana, el martes que viene estaríamos en condiciones de extender el horario nocturno de la 1 a las 2 de la mañana. Lo ponemos condicionado a un resultado, nunca usamos la pandemia para hacer medidas grandilocuentes ni ser oportunistas", dijo desde Villa Gesell, acompañado por parte de su gabinete.

Asimismo el mandatario provincial destacó los altibajos en la curva de contagios de la provincia y detalló: "Observamos la primera ola que acompañaba un poco al hemisferio sur y que tuvo su pico con 5800 casos diarios promedio semanales. A partir de ahí empezó una reducción sistemática pero lenta, de casi cuatro meses, con niveles mínimos de 1300 casos del 7 al 15 de diciembre. A partir de ahí se revirtió y tuvimos un aumento vertiginoso".

A continuación, explicó que por cuatro semanas se reportaron 800 casos semanales más, con los que los números llegaron a 4500 casos diarios promedio semanales y por ello se decretaron las medidas restrictivas de las últimas semanas. "Están teniendo resultados, después de cuatro semanas seguidas de crecimiento, que nos hubieran llevado a un desastre, tomando estas medidas, y apelando a la conciencia, logramos hace ya dos semanas revertir la situación. Vamos dos semanas de caída lenta pero de 300 casos semanales".

"Después de escuchar la cantidad de voces oportunistas y de tonterías, al haber tomado medidas y restricciones que afectaron las reuniones y los horarios nocturnos, tuvimos los resultados que esperábamos", agregó.

Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa en Villa Gesell Crédito: Tomás Cuesta

Incluso Kicillof se refirió a la temporada de verano en la costa bonaerense y la calificó de "excelente" pese al contexto. "En lugar de tener un 25 por ciento de ocupación, como se decía, alcanza el 60 y hasta el 75 por ciento, es una excelente temporada dada la situación. Me llena de orgullo decir que estamos alcanzando ya los tres millones de turistas. Es una temporada que ha rendido estos frutos", dijo.

Sobre las vacunas

Tras los elogios en la misma conferencia de prensa del ministro de Salud, Daniel Gollan, a la vacuna rusa Sputnik V, el gobernador también se refirió a la campaña y destacó que las autoridades sanitarias ya comenzaron a aplicar las primeras dosis en todo el territorio y que "el desafío es empezar a aplicar la segunda".

En medio de la polémica desatada por la demora en la entrega desde Rusia (semanas atrás el Gobierno había anunciado que a finales de enero llegaría un segundo vuelo), Kicillof dijo que habló hoy con el presidente Alberto Fernández y que él le confirmó que en un principio la entrega estaba pautada para febrero, que eso se adelantó y que por eso se comunicó, pero que no debería haber mayores inconvenientes para que las dosis arriben al país en los próximos días.

Axel Kicillof en Villa Gesell Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

"Recién desembarcado en Chile, el Presidente me comentaba que la entrega se puso en duda por cuestiones de la fabricación en Rusia y que por ahora, si no hay ninguna dificultad más, el avión saldrá y va a volver con vacunas en los próximos días", afirmó aunque sin dar fechas precisas.

Al respecto del positivo del intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, quien ya recibió la primera dosis de la Sputnik V, el gobernador habló de "malintencionados" y aclaró que se sabe que incluso aunque las personas cuenten con las dos dosis ya aplicadas, hay riesgos de contraer la enfermedad, aunque mucho menores.

Por último, deseó una pronta recuperación a todos los que están transitando la enfermedad, a la que calificó de "horrible", y aseguró que es importante no dudar de las vacunas ni hacer campaña en su contra. Por eso indicó que desde la provincia invitarán a más referentes políticos a que se apliquen la Sputnik para dar el ejemplo y convencer a los descreídos.

"Estamos invitando a referentes a vacunarse, usaríamos poquitas, cien vacunas, pero lo hacemos para que den el ejemplo y puedan convencer a quienes no están convencidos. No me gustaría estar en los pies de aquel que militó contra las vacunas", cerró.

Conforme a los criterios de Más información