Coronavirus: el tenso ida y vuelta entre Cristina Pérez y Ginés González García

Luego de que el Gobierno anunciara que la Argentina participará de la producción de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford, el ministro de Salud Ginés González García conversó con Telefe. Allí protagonizó un intenso ida y vuelta con la conductora, Cristina Pérez, acerca de la extensión de la cuarentena.

"Creo que tenemos un horizonte concreto a mediano plazo, pero mientras tanto no hay otra que seguir cuidándonos y cumpliendo, como hemos cumplido extraordinario en este primer tiempo de la pandemia", dijo. Y cuestionó: "Me da lástima que hay algunos mensajes anticuidado que creo que no son buenos para los argentinos y me da pena que vamos a perder algo que nos costó mucho construir, que es ser uno de los tres países con menor mortalidad específica de América con respecto a esta terrible pandemia".

Para él, aún no se puede precisar cuándo va a comenzar a ceder el contagio."Tiene que ser una construcción colectiva, no depende solo de lo que haga el Estado, que hace mucho. Necesitamos menos contagios, menos circulación y menos encuentros. Todo eso lo hace muy difícil. Nadie está exento de esto, ninguna provincia y ningún lugar", dijo entonces, y citó el caso de Jujuy: "Como venía fantástico, pensó que se había terminado todo y explotó".

En ese momento, la periodista le preguntó por qué, en vez de buscar "lo represivo y punitivo", el Gobierno no plantea protocolos para la reuniones sociales o familiares.Ginés respondió: "Todas las investigaciones del último mes dicen que prácticamente todo el origen de los brotes -y algunos de ellos, explosivos- son encuentros sociales. No son encuentros sociales por necesidades de vida, son bien sociales".

Según dijo, la dificultad de generar protocolos para estos encuentros, es que allí la gente se saca el tapabocas (muchas veces para comer o tomar algo), no respeta la distancia y está mucho tiempo. "Se dan todas las condiciones para un contagio como el que se produce, muy masivo. No es que sea represivo o que les quitemos la libertad. La verdad es que yo no entiendo de leyes, yo siempre lo pido por favor, nunca digo que le voy a hacer nada a quien no lo haga, simplemente trato de persuadir y convencer".

Ginés siguió con su respuesta y destacó que "la mayoría se cuida", pero dijo: "Si no contamos con la voluntad de algunos... Lo hacen muchas veces los que tienen un poco más de libertad o los que son más jóvenes y sienten que tienen menos riesgo. Yo los entiendo, pero les estamos pidiendo que sean unos pocos meses, hasta que esta tormenta pase, para que no tengamos las consecuencias que tienen otros. Obviamente, es difícil y tenemos que hacerlo entre todos, como podamos".

Ante eso, Cristina Pérez señaló que "la Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo". "Sí, y tiene los mejores resultados del mundo", respondió él, a lo que la periodista retrucó: "¿Del mundo?". Ahí fue que Ginés explicó que el país "está entre los mejores": "Eso lo dicen los de afuera, no los de acá. Entonces, yo no entiendo qué campaña quieren hacer para decir que es la más larga, que terminó... No terminó, sigue. Si alguno nos dice que hay una receta mejor, con todo gusto la vamos a hacer. Yo estoy todos los días hablando con toda la gente que puedo y la receta clara y concreta es esta. Si no queremos escucharlo o estamos enfadados, eso tiene que ver con la libertad individual".

El funcionario también criticó a quienes "quieren hacer aprovechamiento político" de la situación que vive el país por el coronavirus."Ellos sabrán la responsabilidad que tienen", dijo, y Cristina Pérez acotó: "Si alguien piensa distinto tampoco es el enemigo, ministro". "Yono digo que sean el enemigo, pero usted sabe que hay especulación política", continuó Ginés González García. "No me gusta ser el antipático que dice esto, pero no hay alternativa y las hemos buscado todas", cerró.