El funcionario del gobierno de Axel Kicillof afirmó que no se sorprendió con las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió esta mañana al avance de las negociaciones con Rusia para adquirir la vacuna que desarrolla contra el coronavirus, la Sputnik V, y tras la polémica generado por su efectividad aún no comprobada en personas con más de 60 años indicó que las dosis llegarán al país aún sin resultados concluyentes.

"Lo más probable es que la vacuna llegue acá cuando se esté probando en mayores", indicó en diálogo con radio Mitre, e insistió en que las declaraciones de días atrás del presidente Vladimir Putin no lo sorprendieron porque era información que ya tenía.

"Me llamó la intención la interpretación que tuvo lo de 60 años, yo lo sabía. Tenemos una herramienta que se llama Infopan y publicamos habitualmente reportes. Además lo dije clarísimo, en Rusia está evaluada hasta menores de 60 y cuando se apruebe a mayores se aplicará. Hicimos una herramienta para tener registro, esto estaba reflejado", agregó el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.

Además, habló sobre el operativo para el arribo de la vacuna y destacó que llegarán los primeros ejemplares la semana que viene y que en ese momento, antes que nada, una comisión evaluará las condiciones de traslado, como la temperatura, para asegurarse que no se hayan visto afectadas por el viaje.

Una médica muestra el frasco de la vacuna Sputnik V, en Vladivostok, Rusia Fuente: AFP

"Si la vacuna funciona bien y la aplicación se da de manera adecuada, si hay segunda ola serán distintos los datos de mortalidad", afirmó Kreplak, quien insistió en que el gobierno bonaerense no estaba sorprendido ni preocupado por la falta de confirmación en adultos mayores.

"Lo hemos aclarado varias veces, no era sorpresa o falta de información, son fases de un proceso. Cuando se apruebe en menores de 18 pasará lo mismo, el tema es que los menores no tienen el mismo riesgo", aseguró.

Sobre la vacunación, explicó: "Estamos apostando que para marzo estarán vacunadas todas las personas mayores de 60 y los de 18 a 60 con factores de riesgo en la provincia. Excepto que pase alguna cosa, si no sucede nada fuera de lo previsto, esperamos 15 millones de dosis hasta marzo y después la de Oxford para terminar con el resto de la población".

Por último, el viceministro de Salud mencionó la falta de acuerdo con los laboratorios estadounidense Pfizer y alemán BioNTech, cuya vacuna se había anunciado iba a ser aplicada en el país, y dijo: "Primero negociaron para hacer el estudio acá y después dijeron que no negociaban con la provincia de Buenos Aires. Hablaron de secreto comercial. A nosotros nos pidieron que pongamos el sistema de salud y al pueblo para probar la vacuna pero pedimos que la contraparte sean vacunas y hasta ahora no lo hicieron".

"Me siento defraudado porque el pueblo confiaba en esta posibilidad", añadió. "No sé si es que Pfizer no tiene las vacunas, pero sí se había negociado para que nos dieran y no se hizo".

