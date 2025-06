Crece la tensión en intendencias del interior bonaerense por recortes salariales y aguinaldos en riesgo

En el interior bonaerense, se encadenan casos de municipalidades que rebajaron sueldos de sus empleados estatales y que generan incertidumbre sobre el modo de afrontar el pago del aguinaldo. Están concentradas, al menos en los casos más graves, en el sur de la provincia de Buenos Aires, la sexta sección electoral, donde distritos como Saavedra, Coronel Suárez y Guaminí han aplicado medidas de recortes y congelamientos de haberes, mientras piden auxilio económico para afrontar el sueldo anual complementario.

El caso más extremo se dio en Saavedra, distrito que tiene como cabecera a la ciudad de Pigüé, donde el intendente Matías Nebot (vecinalista, de origen radical) propuso un recorte de 13% en los salarios municipales que no pudo hacer efectivo, apeló luego a un achicamiento de las cargas horarias, y ahora busca respaldo provincial y también nacional para pagar aguinaldos.

“El recorte del 13% era un aporte voluntario en dos veces, de 6,5% cada una. En un primer término, la asamblea del sindicato municipal lo acepta, pero luego lo rechaza y no me quedó otra alternativa que reducir la carga horaria, con lo que ahorro $220 millones por mes. Logramos liquidar los sueldos y los empleados los van a tener en sus cajas”, señaló Nebot, en diálogo con LA NACION.

El intendente Nebot, con Kicillof y el ministro Javier Alonso X

“Para el pago de aguinaldos, vamos a pedir un ATP [Aporte del Tesoro Provincial] de $500 millones. Tengo también algún contacto con el Ministerio de Economía nacional. Si no encuentro ayuda, el pago del aguinaldo va a estar complicado”, admitió el intendente de Saavedra, que ya solicitó ayuda anteriormente al Ministerio de Economía bonaerense, a cargo de Pablo López, y al Banco Provincia (afirmó tener una buena relación con Sergio Massa y con Sebastián Galmarini, uno de los directores del banco).

Nebot argumentó que la mala situación económica de la municipalidad tiene origen en la caída de recursos y en un déficit heredado de la gestión anterior. Apuntó que “la masa salarial es de $1800 millones”, pero que recibe “$1350 millones de coparticipación”. Hasta el mes pasado, el distrito había obtenido “$700 millones menos de coparticipación”, según dijo el jefe comunal. “El déficit empieza en 2019”, aseguró, y sostuvo que el municipio tiene “deudas con proveedores”.

El gremio municipal ya activó paros. “La asamblea votó en contra del descuento salarial del 13%. Pero el 14 de mayo nos notificaron la decisión de bajarnos las cargas horarias, de 48 a 42 horas, y de 42 a 35 horas. Con esa baja de la carga horaria, nos sacan 16,6% del sueldo”, aseveró a LA NACION Yanina Cerdeira, secretaria de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Saavedra. La dirigente gremial informó que la municipalidad tiene 530 empleados en planta permanente y que el sueldo promedio es de $900.000, aunque aclaró que esa suma es “con 42 horas de carga horaria, pero con las 35 de ahora, bajó un 17%”.

“Están girando en descubierto para pagar sueldos”, recriminó Cerdeira, que sostuvo que “la situación es grave debido a las dos últimas administraciones: la de Gustavo Notarigo y la de este intendente”. Aseguró que, en los paros, están “garantizando los servicios esenciales”, y cuestionó a Nebot: “Nos denunció diciendo que hay basura en el pueblo. Él la está levantando con cooperativistas en vehículos municipales”. Alrededor de un 80% del presupuesto municipal se destina a sueldos.

En Coronel Suárez, el intendente Ricardo Moccero (Unión por la Patria, alineado con Axel Kicillof) no descarta pagar el aguinaldo en dos cuotas. “Pagar escalonado el aguinaldo es una posibilidad; la otra es pedir adelanto de coparticipación a la Provincia”, señaló Moccero a la nacion, que apuesta a tener buenos resultados con una moratoria que abrió.

Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez

“Está complicado. Abrimos una moratoria. Hay que pagar $740 millones de aguinaldo. La Cámpora, La Libertad Avanza y Cambiemos no nos aprobaron en el Concejo Deliberante el aumento de tasas ni el presupuesto. El achique de coparticipación nacional a la Provincia hizo que la Provincia ajuste el CUD [coeficiente único de distribución] y tenemos $1000 millones menos de coparticipación”, explicó Moccero, que también apeló a la reducción horaria para los empleados. “Hemos hecho una rebaja de 40 a 32 horas y media, y otorgado $100.000 por mes remunerativo, que beneficia a los que cobran menos”, sintetizó.

Con el 70% del presupuesto abocado al pago de salarios y 1400 empleados municipales, el intendente de Coronel Suárez admitió: “Si no tenés recaudación de tasas y se achica la coparticipación, se complica pagar aguinaldos”.

El sindicato municipal puso en marcha medidas como el quite de colaboración en el área de salud y está en estado de alerta y movilización, pero no tiene certeza de que Moccero deba abonar aguinaldos en cuotas. “No nos manifestó eso, pero es un discurso al que nos tiene acostumbrados. Este año, no tuvimos aumento al básico, que está en $427.000 para un ingresante. En la última reunión no planteó dificultades con el aguinaldo, pero sí para aumento al básico”, indicó María José Lacoste, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Suárez y concejala por Unión por la Patria. “El miércoles habrá una reunión a la que el Ejecutivo va a traer una propuesta de recomposición salarial”, adelantó Lacoste.

Los pedidos de asistencia de los intendentes se empiezan a acumular en los despachos del gobierno de Kicillof. “Hay muchos municipios con problemas porque les cayó la recaudación propia por la crisis económica, la coparticipación, etcétera. Muchos del interior están complicados, pidiendo asistencia y estamos viendo cómo ayudarlos”, dijo a LA NACION Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense.

José Augusto Nobre Ferreira, intendente de Guaminí Nicolas Aboaf - Prensa GPBA

En Guaminí, el intendente José Augusto Nobre Ferreira, otro aliado de Kicillof, congeló salarios, aunque por el momento la medida no le significó un conflicto con el sindicato municipal local. “Es un congelamiento del sueldo del personal jerárquico. Nosotros tuvimos un 12,5% de aumento en el año, por encima de la inflación. Venimos cobrando los días primero, y el aguinaldo lo cobraríamos alrededor del día 20. Tenemos un par de meses atrasados de horas extras, pero se van a poner a tiro”, dijo a este diario Luis Haedo, secretario general del gremio municipal local. En Guaminí hay 900 empleados municipales.

Otro foco de preocupación en el sur bonaerense se abrió en Coronel Rosales, distrito que tiene a Punta Alta como su ciudad cabecera. “El salario para nosotros hoy no es una variable de ajuste, pero estamos viendo el futuro con muchísima preocupación y tenemos fecha muy cercana del pago del medio aguinaldo”, advirtió el intendente Rodrigo Aristimuño (Unión por la Patria, alineado con el gobernador) en declaraciones que reprodujo el diario La Nueva, de Bahía Blanca.