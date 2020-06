En la Casa Rosada reconocen que el Presidente acotará "al mínimo" su participación en actos públicos para reforzar los cuidados por el coronavirus; suspendió el viaje a Rosario por el Día de la Bandera Crédito: Presidencia

Maia Jastreblansky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2020 • 11:28

La potencial cadena de contagios de coronavirus en la política se ramifica muy cerca de Alberto Fernández. La semana pasada dio positivo el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que había estado con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien luego estuvo cerca del Presidente . El intendente también estuvo con otras personas que después estuvieron con otros funcionarios que, a su vez, se movieron cerca del jefe de Estado.

Anoche se confirmó el test positivo de María Eugenia Vidal, que había almorzado días atrás con Horacio Rodríguez Larreta. Y está previsto que en las próximas horas el jefe de gobierno porteño se reúna con Fernández para definir el futuro de la cuarentena por el avance de la pandemia. ¿Tendrán mayores cuidados?

Aunque el Presidente a veces se muestra sin barbijo, o participa en recorridas a pocos metros de seguidores e incluso estrecha los brazos de algún gobernador, en la Casa Rosada aseguran que Fernández "cumple todos los protocolos" y que "se cuida mucho".

"Si va de Olivos a la Casa Rosada lo hace en auto, acompañado solo por un asesor y cuando llega se mete en su despacho. Todo el tiempo hay recaudos", replican en el entorno del Presidente.

Fuentes oficiales aseguraron a LA NACION que Fernández hasta ahora no se hizo el hisopado de Covid-19. "No correspondió por el protocolo", argumentaron. Y subrayaron que desde que llegó el coronavirus el Presidente nunca presentó síntomas y que "tampoco presentaron síntomas las personas que estuvieron con él en las comitivas". La primera señal de alerta fuerte habría sido el viernes pasado, con Arroyo y tras conocer el resultado de Insaurralde.

Un alto funcionario, sin embargo, reconoció que esta semana hubo un cambio en la agenda presidencial. Además de suspender el viaje que estaba previsto a Rosario por el Día de la Bandera, también se determinó "reducir al mínimo" los actos públicos del presidente y las recorridas por fábricas que venía haciendo, con la intención de mostrar a los sectores que retomaron su actividad.

"Los médicos nos dicen que estamos entrando en la peor parte de la pandemia, por eso decidimos no hacer algunas actividades durante esta semana para ver cómo evoluciona", dijo a LA NACION un estrecho colaborador de Fernández.

El episodio de Insaurralde, no obstante, puso en alerta al Gobierno. El Presidente estaba en La Rioja y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, llamó, tanto a la comitiva que estaba con el Presidente como a la Casa Rosada para rastrear quiénes fueron contactos estrechos del intendente y evaluar el "período ventana" de los contagios. Ordenó que Arroyo se hiciera el hisopado y mandó a una persona más a hacer cuarentena.

"Muchas cosas a veces sirven para que reflexionemos porque uno advierte que el riesgo está descontrolado y, como dice (el infectólogo) Pedro Cahn, el virus no nos busca, nosotros salimos a buscarlo", dijo el fin de semana Fernández, en una entrevista radial. "Yo soy muy cuidadoso, sé que a veces me puedo distender y pasarme de rosca, en ese caso no me presten atención. Pero en general suelo ser muy pero muy cuidadoso y a veces las imágenes se tergiversan", agregó, y derivó la conversación hacia las fake news con fotos extemporáneas. "Estamos todos cuidándonos y cuidando los protocolos", concluyó. Cerca del Presidente admitieron: "Lo retamos bastante a Alberto"

Cuestión de Estado

La salud del Presidente es una cuestión de Estado. Apenas la pandemia llegó a la Argentina y fue decretada la cuarentena, Fernández mudó su principal lugar de trabajo a la quinta de Olivos. También él y sus colaboradores más estrechos se dieron la vacuna antigripal.

Las audiencias del Presidente tienen que tener el visto bueno de la Unidad Médica Presidencial, que está integrada por el director Federico Saavedra - jefe de Clínica Médica del Sanatorio Otamendi ymédico personal de Fernández desde hace más de diez años- y la vicedirectora, Valeria Tagliapietra.

Los expertos de la Unidad Médica Presidencial, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, acompañan a Fernández en todas sus actividades públicas fuera de la quinta presidencial.

Todos los que ingresan a Olivos o a la Casa Rosada deben pasar por un control de la fiebre. En casa de gobierno ya incorporaron un sensor infrarrojo de control de la temperatura (como los que están en los aeropuertos) ubicado cerca del sensor de metales.

Viaje suspendido

El sábado, en una entrevista radial, había dicho que su intención era asistir a Rosario, aunque advirtió que, para cuidarse, no iría al acto multitudinario en torno a la bandera.

Ayer, sin embargo, hubo un cambio en la agenda el viaje se suspendió. La Casa Rosada atribuyó el cambio en la agenda presidencial al aumento de casos de coronavirus en el área metropolitana. Con la situación sanitaria se combinó el malestar creciente por la decisión del Gobierno de expropiar Vicentin.

"El cambio de modalidad de la conmemoración del 200 aniversario del fallecimiento del creador de la bandera nacional, Manuel Belgrano, se debe a que el Jefe de Estado decidió no encabezar el acto en el Monumento a la Bandera para preservar la cuestión sanitaria y respetar el aislamiento en el marco de la pandemia por el Covid-19", explicó Casa Rosada en un comunicado.

El Presidente venía realizando una gira al interior del país por semana con la intención de diversificar la agenda y exhibir al territorio argentino que volvió a poner en marcha su actividad. Sus intenciones, sin embargo, fueron a contramano de la curva de contagios, que sigue en crecimiento.