La fiscal federal Caamaño lidera la organización de magistrados kirchneristas

La fiscal criminal y correccional porteña y titular de la organización kirchnerista de jueces y fiscales Justicia Legítima, Cristina Caamaño, dijo que "habría que reformar la Constitución" y "democratizar la Justicia".

"Creo que hacia adelante, lo que tenemos que hacer es utilizar la premisa con la que se creó Justicia Legítima, que es la de democratizar la Justicia", dijo Caamaño durante una entrevista con la radio kirchnerista El Destape. "Cuando dijimos eso fue tremendo, porque significaba romper con el statu-quo de muchos jueces, defensores y magistrados", recordó.

"Pero creo que hay que llevarlo adelante, para poder evitar la presión que se vino dando ahora [durante el gobierno de Mauricio Macri], de querer nombrar dos ministros de la Corte por DNU y nombrar gente en cargos altos como la Casación sin concurso. Evitar la intromisión y acercarnos a la ciudadanía, transparentar los procesos y decisiones de los magistrados", detalló.

Consultada sobre el significado "en términos concretos" de esa "democratización", Caamaño contestó: "Desde mi punto de vista, queremos diluir el poder de Comodoro Py. Hay que ampliarlo. Que en lugar de 12 jueces y 12 fiscales generales, si fuesen, por decir cualquier número, 48, no todas las causas caerían en [el juez que investiga a Cristina Kirchner] Bonadio", definió.

Y siguió: "La Justicia va a mejorar con más Justicia, no con más presión. Hay que romper con la promiscuidad entre los jueces y los servicios de inteligencia, como en el caso D'Alessio. Incluso los periodistas. No nos olvidemos que hubo una parte del periodismo que invisibilizó lo que estaba sucediendo en todos los campos: en lo económico, social. Para determinado sector periodístico estaba todo bien lo que hacia el Ejecutivo".

"Ningún juez come vidrio"

Consultada sobre la situación judicial del periodista de Clarín, Daniel Santoro, dijo: "Tiene que ser juzgado con todas las garantías". "Esa es otra de las cosas que se perdieron, decir garantismo en este gobierno era una mala palabra. Y tenemos que volver al garantismo, que es cumplir con la Constitución Nacional".

"Santoro tiene que responder con todas las garantías que da la Constitución Nacional. Por eso dije que debemos volver a un Estado de Derecho, al principio de inocencia. Santoro es inocente, los que tienen que demostrar lo contrario son el fiscal y el juez. En este caso hablamos del juez Alejo Ramos Padilla, y no hay un juez mas prudente que él, mientras que sí se han excedido otros jueces", deslizó.

En ese sentido, continuó: "Hubo un aval desde el Ejecutivo y una invisibilización de parte de los medios, que permitían este tipo de cosas. Y ningún juez, ni ningún fiscal come vidrio. Ya se están dando cuenta de que hay que volver a lo anterior, al Estado de Derecho, a citar a una persona con las garantías, a pedir una declaración indagatoria como lo que es: un acto de defensa. Que la prisión preventiva es solo para riesgo de fuga y no para ningún caso. No hay que utilizar más esas cosas", añadió, en referencia, aunque sin nombrarlos, a exfuncionarios del kirchnerismo que fueron encarcelados sin condena por hechos de corrupción.

"Las cosas se van a empezar a reformar, sin reformar la Constitución, más allá de que yo esté de acuerdo con que habría que reformar la Constitución, para que el Poder Ejecutivo deje de actuar sobre los jueces o endeudarnos por tres o cuatro generaciones sin ningún tipo de control. Creo que habría que poner un límite en la Constitución a estas cosas. Pero esto lo veremos más adelante, o tal vez no se haga, no sé", siguió.

En ese sentido, continuó: "En el Poder Judicial se están acomodando. Fijate que Marijuan, de oficio, empezó a investigar la denuncia de [el empresario de medios, Daniel] Vila anoche en televisión, de oficio. Eso no es poca cosa, es muy auspicioso. Creo que vamos a tener un buen futuro, si todo sale como esperamos", expresó.

Consultada sobre si los presos políticos deben ser liberados, respondió: "Si no hay peligro de fuga ni posibilidad de entorpecer la investigación, sí, deben ser liberados, siempre y cuando no tengan condena".

Por último, Caamaño habló sobre las escuchas. "Justicia Legítima nace en 2013 porque se empezaban a manifestar estas promiscuidades en el Poder Judicial. Después se empezó a tratar de sacar las escuchas a la SIDE, justamente porque el poder estaba en las escuchas. Se las dio a la Procuración, donde estuvieron a mi cargo. Y después, lo primero que hizo el Presidente, fue sacar las escuchas a la Procuración y dárselas a la Corte", repasó Caamaño.

Y concluyó: "Creo que las escuchas tienen que volver al Ministerio Público Fiscal. Las escuchas son una herramienta, no un fin en sí mismo, esto fue un festival de escuchas. Los jueces no pueden tener un servicio de inteligencia paralelo".