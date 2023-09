escuchar

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó hoy que uno de los detenidos por el crimen del Mariano Barbieri es el presunto asesino.

“Gracias al gran trabajo en conjunto de la Policía de la Ciudad y la Justicia, podemos confirmar que encontramos y detuvimos al presunto responsable del homicidio de Mariano. Las pericias ordenadas por la Justicia arrojaron resultados positivos. Sé que esto no repara el dolor infinito, pero confío en que devuelva un poco de justicia a la familia. En breve, el ministro Gustavo Coria junto con el equipo de la Policía van a estar dando una conferencia de prensa para brindar detalles”, escribió Rodríguez Larreta en X.

Gracias al gran trabajo en conjunto de la Policía de la Ciudad y la Justicia, podemos confirmar que encontramos y detuvimos al presunto responsable del homicidio de Mariano. Las pericias ordenadas por la Justicia arrojaron resultados positivos.



Sé que esto no repara el dolor… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 5, 2023

El pasado lunes, consignó LA NACION, las fuerzas de seguridad porteñas aprehendieron a dos sospechosos en la zona de la Villa 31, Retiro, por el asesinato del ingeniero de 42 años. El primero de ellos fue arrestado cerca del mediodía a manos de efectivos de la División Homicidios, mientras que al segundo se lo localizó -no fue revelado el detalle del lugar donde se lo encontró- y procedió a poner a disposición de la Justicia por detectives de la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad.

Uno de ambos detenidos, identificado como Isaías José Suárez de 29 años y que en las próximas horas será indagado por la jueza Yamile Bernan y el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, tiene antecedentes por robo, hurto y otros delitos contra la propiedad. “Suárez, entre 2012 y la actualidad, fue detenido 14 veces. La mayoría de las veces por robo y hurto. Fue condenado cuatro veces”, señalaron fuentes judiciales a este medio.

El detenido por el asesinato del ingeniero

En la mañana del martes, allegados a la investigación reconstruyeron los momentos posteriores al homicidio y narraron la siguiente secuencia: “El asesino de Barbieri, tras descartarse del arma homicida, caminó a paso apresurado en dirección de la Villa 31 donde, apenas llegó, comenzó a hacer referencia del homicidio”. “Le llegó a decir a algunos vecinos: ´Lo fui a robar, se me paró de manos y le tuve que dar un puntazo´”, revelaron a continuación.

Las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona fueron esenciales para establecer el recorrido que el presunto homicida hizo desde la Plaza Sicilia, en Avenida del Libertador y Lafinur, hasta las vías del tren que salen de la estación Retiro. Sirvieron también para ubicarlo a diez cuadras del lugar del asesinato horas antes de que este sucediera. El sujeto en cuestión se encontraba entonces junto a un grupo de personas en situación de calle en una plaza a metros del Malba.

Cómo fue el asesinato de Mariano Barbieri

El crimen ocurrió aproximadamente a las 22.45 del miércoles pasado, cuando Barbieri caminaba por la zona del Parque Tres de Febrero cercana al Jardín Japonés, en la Plaza Sicilia. Tras el ataque, quedó filmado al entrar a la heladería Cremolatti, situada en la esquina de Avenida del Libertador y Lafinur, mientras se sujetaba la remera y pedía ayuda.

“No me quiero morir”, les dijo a los empleados y clientes, tras lo cual se recostó en el suelo, según se observa en el video grabado por una cámara de la heladería. Al lugar arribó una ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital Fernández, pero por la gravedad de la herida no pudo ser reanimado y falleció.

Apuñalan a un hombre para robarle el celular en Palermo

La autopsia confirmó que Barbieri murió de una sola puñalada que ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax y le afectó “la pleura, el pericardio y la aurícula derecha”.

LA NACION