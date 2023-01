Cristian Ritondo mandó un fuerte mensaje interno en caso de que Macri decida competir

escuchar

El jefe del bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo, lanzó este domingo un fuerte mensaje de cara a la disputa electoral de 2023. Afirmó que en caso de que Mauricio Macri decidiera competir, le sería “muy difícil” al resto de los candidatos de Pro mantenerse firmes en sus ambiciones.

Ritondo fue consultado este domingo por unas declaraciones suyas en la reciente presentación que Macri realizó de su libro “Para qué” en Mar del Plata. Allí, se refirió al escenario que se abre en caso que el expresidente se lance a la carrera electoral.

“Para quienes nos criamos adentro del PRO, que vimos su crecimiento gobernando la Ciudad de Buenos Aires y el país, después de haber ganado y perdido, s i Mauricio decidiera volver a ser Presidente, creo que es muy difícil pensar que alguien dentro de la interna lo enfrente ”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.

La declaración de Ritondo se enmarca en una situación bastante turbulenta que se vive dentro de Juntos por el Cambio, y especialmente dentro de Pro con fuertes cruces internos. A la confirmación de Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal de sus intenciones, se le suman los últimos movimientos de Horacio Rodríguez Larreta.

Ritondo afirmó que nadie en el Pro puede desconocer el liderazgo de Macri.

Ritondo desestimó, no obstante, que estuviera minimizando las chances de los otros candidatos. “Aquel que no cree que Mauricio, dentro del PRO y de JxC, no tiene una jefatura por arriba del resto, me parece que está errado. Por eso considero que es difícil competir contra quien es el líder del espacio, ya sea María Eugenia [Vidal] como [Horacio Rodríguez] Larreta”, marcó.

Más allá de la situación interna, Ritondo valoró el aporte de Macri como referente del espacio. “Va a ayudar a tener a los mejores candidatos, con la defensa de la idea y con su experiencia, para saber cuáles fueron los errores y discutir para qué queremos volver a gobernar”, añadió.

Ritondo, lanzado a la carrera por la gobernación bonaerense con el apoyo de María Eugenia Vidal, ratificó sus intenciones de competir. Meses atrás llegó a sumar incluso fotos con Mauricio Macri en sus recorridas que también valieron lecturas internas.

Macri, Vidal, Ritondo y Garro en los timbreos

Ritondo aseguró este domingo que será “precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires”. Señaló que lo hará en la boleta de María Eugenia Vidal si es que ella decide anotarse finalmente en la carrera presidencial. No obstante, aclaró que falta mucho para que se conozcan cómo serán “las opciones” finales.

Más allá de las discusiones internas, Ritondo hizo hincapié en la unidad opositora. Afirmó que los espacios de Juntos por el Cambio, más allá de las diferencias que puede haber, tienen que estar “muy juntos, abroquelados y defendiendo las instituciones en la Argentina”.

“La gente va a decidir quién representa mejor los valores de Juntos por el Cambio, quién va a poder hacer un mejor gobierno, quién tiene mayor capacidad para gobernar, y eso lo va a poder elegir en las PASO, y me parece que tener buena cantidad de alternativas está bien, en la medida en que lo sepamos llevar”, recalcó.

“Estamos abiertos a una competencia”

“Estoy y siempre voy a estar. Y voy a estar porque creo que debemos estar todos juntos, con todos los argentinos, para garantizar nuestra mejor compañera: la libertad”, dijo el jueves el expresidente ante más de 1200 espectadores que asistieron al panel donde presentó su último libro, Para qué.

Mauricio Macri presentó su libro "Para qué" en La Normandina, Mar del Plata Gentileza

Sin señales firmes de una eventual candidatura para volver a competir por la presidencia, Macri esta vez apuntó el jueves de manera directa a la consolidación de la coalición que lidera. “Estamos abiertos a una competencia para ver quién conduce y para ayudar a levantar el nivel”, afirmó en medio de precandidaturas que se consolidan y campañas que, con el arranque del año y sobre todo desde estas playas, se cimientan. Optimista para la próxima elección, arriesgó que a fin de año “la Argentina se despierta y arranca un período de 20 años de crecimiento”.

LA NACION