Cristian Ritondo: "El Presidente está desbocado, vive en una realidad paralela"

El jefe del bloque de Pro en Diputados apunta contra el Presidente por el escándalo del "vacunatorio vip" y denuncia falta de controles en la provincia

Cristian Ritondo enciende un cigarrillo y se acomoda en un sillón de su despacho del tercer piso del Palacio del Congreso. Con la mirada fija en los televisores, que repasan imágenes del discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, el jefe del bloque de Pro en Diputados critica con dureza el mensaje del Presidente. "Vive en una realidad paralela", lanza en una entrevista con LA NACION.

Luego, se mete de lleno en el escándalo del "vacunatorio vip" -denuncia falta de controles en la provincia- y en la interna de Juntos por el Cambio. Alfil de María Eugenia Vidal en el tablero de Pro, Ritondo -que aspira a pelear por el sillón de Axel Kicillof- no se inquieta por la indefinición electoral de la exgobernadora. Y mira más allá de las legislativas: "Yo quiero que Vidal sea presidenta. Si tiene que ir como diputada nacional en la provincia, tengo la seguridad de que es la mejor candidata", dice. También pondera a Horacio Rodríguez Larreta y se diferencia de los aliados en la coalición que piden "jubilar" a Mauricio Macri.

-¿Lo sorprendió el tono confrontativo que utilizó Fernández en la apertura de sesiones?

-Creo que Fernández lanzó la campaña del oficialismo. Y considero que le faltó autocrítica. Por ahí está convencido de que la gente está contenta con la inflación y los "vacunatorios vip". Un Presidente que hace campaña en el Congreso, en plena pandemia, es porque vive en una realidad paralela.

-¿El ataque a la oposición puede radicalizar aún más a un sector de Juntos por el Cambio?

-Juntos por el Cambio siempre estuvo unido, a pesar de que perdimos la elección. Claro que hay distintas posturas sobre determinados temas, pero siempre vamos a estar unidos. Este tipo de mensaje del Presidente lo único que hace es que se acerquen otros referentes al espacio. O sea, crecemos.

-¿Qué balance hacen de la marcha del sábado? ¿Esperaban una convocatoria mayor?

-La gente repudia el "vacunatorio vip", pero también los ataques a la Justicia, al periodismo y a la oposición. Creo que el Gobierno apela a recursos antidemocráticos para salir de la crisis que generó por su falta de idoneidad y por su decisión de no respetar a quienes primero debía vacunar.

-¿Percibe preocupación en el Presidente por el impacto del "vacunatorio vip"'?

-El Presidente está desbocado. La Justicia tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. No es tan sencillo como él lo describe, es mucho más grave. Estamos hablando de personas que tienen responsabilidades en el Estado.

-¿Qué opina del caso de Massa? ¿Amerita una sanción?

-Hay que ver cómo se vacunaron. Se tendrá que ver e investigar, pero no es el mismo caso que el de aquellas personas que se vacunaron y que tienen menos de 70 u 80 años. Por lo que Massa nos transmitió, hicieron los trámites normales. Él no se vacunó.

-¿Usted cree que Massa no usó sus influencias?

-No, yo no. Él contó que la suegra es efectora de salud, y que el suegro y el padre son mayores de 70 años, con problemas. Esto es lo que dijo, no tengo por qué no creerle al presidente de la Cámara baja. Se tendrá que ver y saber la verdad

-Patricia Bullrich dijo que hay que sancionarlo.

-Tendría que hablar con Patricia y ver qué cosas realmente tiene comprobadas o no. No vamos a hacer una mínima discusión interna por eso.

-¿Cree que hubo irregularidades en el plan de vacunación en la provincia?

-En momentos donde había muchas dudas con la vacuna, muchos dirigentes, desde el gobernador Kicillof hasta Daniel Gollan o los intendentes, se dieron la vacuna para darle credibilidad. Eso no puede ser reprochable hoy. Lo que es reprochable es lo que se hace en la oscuridad, esto de creer que tenés derecho de vacunar a un pibe de 19 años y dejar a un abuelo de 80 sin vacuna. Son cosas distintas.

Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro en Diputados Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

-¿Les preocupa que salte algún caso en Juntos por el Cambio?

-La vara es igual para todos. El que se mandó la picardía, la tiene que pagar. Aclaro: esto no es una picardía, es un delito.

-¿Cómo evalúa la gestión de la pandemia de Kicillof?

-Al igual que el gobierno nacional, anunciaron un montón de cosas que nunca sucedieron. También entiendo que en la provincia hay cuestiones que dependen de Nación, como la cantidad de vacunas. Ahora, necesitamos que haya un calendario más transparente para saber quién se vacuna. Nuestros concejales nos traen fotos con los pibes haciendo la V mientras se vacunan en distintos puntos de la provincia. Me parece que no hubo control en la provincia.

Si tiene que ir como diputada en la provincia, tengo la seguridad que es la mejor candidata

Vidal y el armado bonaerense

-¿Usted también quiere que Vidal sea candidata en la provincia?

-Yo quiero que sea presidenta de la Nación. Si tiene que ir como diputada nacional en la provincia, tengo la seguridad que es la mejor candidata. Sin duda, podemos tener otros candidatos en 2023, pero María Eugenia junto a Horacio son la vanguardia.

-¿Y cómo va a acordar con Larreta?

-En eso tiene que haber sensatez. Primero, hay PASO. Y después, cuando uno es parte del mismo proyecto, se ve quién está mejor, quién tiene más condiciones o es más aceptado por la gente.

-¿Cómo hará Juntos por el Cambio o Pro para entrar con su mensaje en el conurbano, donde Cristina Kirchner retiene un gran caudal de votos?

-Hay que demostrar que tenemos sensibilidad por las cosas más comunes, que no nos vean alejados y mostrar que hay un camino posible para salir en muchos lugares del conurbano, que están postergados con los mismos gobiernos municipales desde hace años.

Autocrítica y el rol de Macri

-Para construir ese mensaje, ¿necesitan tomar distancia de la gestión de Mauricio Macri para recuperar a los "defraudados"?

-Cuando muchos de esos defraudados ven que la inflación se les disparó, que fue el año de menor consumo de carne, que dos de cada tres chicos son pobres, se dan cuenta de que el país está como está y lo sufren todos los días, más allá de todos los errores económicos que cometimos y que pagamos con una elección.

-Dice que no necesitan tomar distancia de la gestión de Macri

-Hicimos la autocrítica suficiente. La sociedad votó, no nos eligió y perdimos la oportunidad. Pero, a un año y dos meses de este gobierno, tenemos que decir que no hay un tema resuelto. No hay obra pública, no se avanza nada en la lucha contra la inflación.

Hicimos la autocrítica suficiente. La sociedad no nos eligió y perdimos la oportunidad

-¿No falta una autocrítica profunda de Pro sobre su paso por la gestión?

-La hemos hecho, sin duda. La hizo el propio Macri, que habló de los problemas que tuvimos para controlar el dólar, que creíamos que íbamos a tener más inversión de la que hubo, que en 2018 se acabaron los recursos para los países emergentes y tuvimos que ir al FMI. Esto se ha planteado un montón de veces.

-¿Fue un error no desdoblar y no acordar con Massa en provincia?

-Hay temas que con el diario del lunes son más sencillos.

-Tras la derrota, Juntos por el Cambio no tiene un líder claro. ¿El espacio está consolidado?

-El espacio está consolidado. Hemos mantenido la unidad y hoy tenemos la suerte de contar con varios liderazgos.

Ritondo elogia a Larreta y se diferencia de los aliados que piden "jubilar" a Macri Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

-¿Macri debe tener un rol activo en la campaña?

-Eso lo va a decidir él. Pero, sin duda, Macri es importante. Fue el creador de Pro, nos dio un espacio de crecimiento y apostó por una nueva forma de hacer política. Todo eso lo coloca a Mauricio en una posición en la que puede aportar muchísimo.

-¿No puede ser negativo para la estrategia electoral del espacio que Macri tenga un rol activo en la campaña?

-Eso lo va decidir él y lo vamos a definir más adelante. No lo veo con eso, lo veo con ganas de ayudar y colaborar, planteando cuáles son las cosas que quedaron pendientes.

-Hay dirigentes del espacio, como Monzó o Lousteau, que piden correr a Macri o "jubilarlo". ¿Qué piensa de esa idea?

-Son visiones distintas. No coincido con eso. En la política nadie jubila a nadie. Uno se auto-jubila o te jubila la sociedad. Los dirigentes no podemos jubilar a otros dirigentes y mucho menos a un expresidente. Emilio ha hecho un gran trabajo como presidente de esta Cámara, tengo una relación de amistad de años y ojalá trabajemos juntos en muchas cosas.

En la política nadie jubila a nadie

-Los dos quieren ir por la gobernación en 2023. ¿Cómo van a coordinar el armado en provincia?

-Falta mucho. Ojalá le toque a alguno de todos los que somos precandidatos. El que mejor llegue. Puede ser Jorge, Diego, Emilio.

Que haya más peronistas en el espacio no te garantiza ni ampliación ni triunfo

-¿Larreta debería levantar el perfil y asumir un mayor liderazgo, como le piden algunos aliados?

-Cada uno tiene su estilo y es difícil cambiarlo. Él tiene un estilo metódico, gobierna la Ciudad y tiene el problema de la pandemia. Cuando tiene que decir algo lo dice.

-Hay dirigentes que le piden posturas más firmes, como Patricia Bullrich.

-Patricia no es como Horacio, ni Horacio como Patricia. Los dos son partes importantes de Pro y Juntos por el Cambio.

-¿Busca sumar a peronistas a Juntos por el Cambio?

-Cuando hablo de ampliar, no digo que hay que ampliar solamente hacia el peronismo, sino hacia distintos sectores de la sociedad, desde partidos que tiene que ver más con el centro o espacios progresistas. No se trata de que solamente haya más peronistas. Eso no te garantiza ni ampliación ni triunfo.

-¿Le gustaría sumar a Juan Manuel Urtubey o Florencio Randazzo?

-Hace mucho que no hablo con ellos. Tengo la mejor consideración, pero hoy no existen esas charlas.

Las PASO

-¿Estaría de acuerdo con posponer las primarias si hay una segunda ola?

-Hace poco nos decían que para agosto iban a estar todos vacunados. Si es así, no tiene ningún sentido. Ahora en un año electoral no se cambian las reglas. Es momento de esperar y ver qué va a pasar más adelante, pero ninguna transformación de una ley electoral puede hacerse sin un consenso total de todas las fuerzas políticas.

Veo que no hay un gran trabajo para combatir el narcotráfico en la provincia

-Están dispuestos a dialogar con el oficialismo.

-Podemos dialogar, pero cualquier reforma que se haga tiene que salir de un amplio consenso.

Berni y la seguridad

-¿Cómo califica la gestión de Berni en la provincia?

-Tiene una fuerte contradicción entre lo que él quiere hacer y lo que es la lógica de Kicillof en Buenos Aires. Tiene que tener más dialogo con los intendentes.

-¿Le gusta el estilo de Berni?

-No. En seguridad hay mucho más para hacer que para decir.

La valoración la van a dar las estadísticas. Veo que no hay un gran trabajo para combatir el narcotráfico, no veo que se derribe un búnker, no veo que se agarren cargamentos de droga y hay un discurso peligroso con la marihuana.

