Cristina Kirchner busca capitalizar el rechazo que, según las encuestas que maneja el PJ, tiene el acuerdo con el FMI

La expresidenta Cristina Kirchner encabezaba esta tarde una reunión “urgente” del Consejo Nacional del PJ, el órgano de conducción del principal partido de oposición, para ratificar su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que persigue el Gobierno, y discutir acciones tendientes a bloquear el decreto de necesidad de urgencia (DNU) mediante el cual el presidente Javier Milei busca implementarlo.

Según pudo saber LA NACION de fuentes partidarias, la presidenta del PJ busca con esta convocatoria dejar en claro que se opone el acuerdo con el FMI, más allá de lo que suceda en las próximas votaciones en el Congreso, porque las encuestas que manejan en las distintas terminales del peronismo muestran un “rechazo del 70% de los consultados” a un nuevo pacto con el Fondo . “Por eso tenemos que dejar una posición bien marcada”, deslizó un dirigente del espacio.

Antes del encuentro en la histórica sede de la calle Matheu, el PJ ya había emitido señales contundentes: la agrupación La Cámpora, que conduce políticamente Máximo Kirchner, a la vez el presidente del PJ bonaerense, convocó a marchar mañana al Congreso bajo tres consignas: “No al FMI, por los jubilados y por Pablo Grillo” , el fotógrafo que lucha por su vida tras recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno el miércoles pasado. También se pronunciaron los senadores de Unión por la Patria (UP).

El auto en el que ingresó Cristina Kirchner a la sede nacional de PJ Hernán Zenteno

Encabezados por José Mayans, uno de los vicepresidentes del PJ, los senadores de UP le mandaron una carta a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para pedirle que el organismo no avance en un nuevo acuerdo con la Argentina, luego de que el presidente Milei firmara un decreto para sellarlo. Los legisladores de la oposición indicaron que el convenio no sería reconocido “ni la deuda, ni los compromisos contraídos, por la nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes”.

El kirchnerismo ya había hecho eso mismo en 2022, cuando el presidente era Alberto Fernández y el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, buscaba cerrar un acuerdo para reprogramar el calendario de pagos acordado por el organismo con Mauricio Macri en 2018. En aquel momento Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque de diputados del Frente de Todos -antecesor de Unión por la Patria- y Guzmán terminó afuera del gobierno poco tiempo después.

Además de Cristina y la conducción del PJ, también se pronunciaron contra el acuerdo con el FMI otros referentes del peronismo, como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Estamos viviendo una situación realmente insólita, que es que Milei pretende por DNU aprobar un cheque blanco, que es el acuerdo cuyos detalles no se conocen y que incluso todavía no existe como tal”, dijo Kicillof en una entrevista reciente. Una postura similar tiene Sergio Massa, exministro de Economía y jefe político del Frente Renovador.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, en la sede del PJ Hernán Zenteno

En la sede del PJ nacional se presentó el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, uno de los señalados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al jefe comunal matancero Fernando Espinoza, de haber reunido y financiado a militantes que partieron desde sus municipios al Congreso el miércoles pasado, algo que fue rechazado por ambos intendentes. Del encuentro también participaron legisladores camporistas como Eduardo “Wado” de Pedro y Paula Penacca.

Noticia en desarrollo

