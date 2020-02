Cristina Kirchner, en contra del lenguaje inclusivo: "No me gusta el todes"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de febrero de 2020 • 20:10

Cristina Kirchner se sumó a la polémica en torno al lenguaje inclusivo y el reemplazo de las letras "o" y "a" por la "e".

Durante la presentación de su libro "Sinceramente" en la 29ª Feria del Libro de La Habana, Cuba, la vicepresidenta se expresó en contra del lenguaje inclusivo y contó una anécdota personal de su paso por la presidencia, en donde debió "pelear" para ser llamada presidenta.

"Lo que pasa ahora con esto del coronavirus y este temor a una peste bíblica. Porque tiene rasgos bíblicos. Nos hace repensar un poquito todo a todas, todos y todes, como decís vos... pero a mí no me gusta. Me gusta el todos y todas que es patente Cristina", dijo la vicepresidenta.

Luego, contó su lucha para lograr ser llamada presidenta: "Inclusive, se reían cuando yo demandaba que me dijeran presidenta. Hasta eso tuve que pelear. Que me dijeran presidenta".

"Mirá vos. Porque, la verdad, no era una cosa del otro mundo. Era que reconocieran mi sexo y mi género en ejercicio de una función que, es cierto, nunca había accedido una mujer en la Argentina", dijo la titular del Senado, y agregó: "Pero hasta eso me disputaron".

"'No, no es presidenta. Es presidente' me decían hasta que una señora, no muy amigablemente para conmigo, consultó a la Real Academia Española (RAE) y se encontró con la sorpresa de que la RAE le dijo que era mucho más conveniente que me dijeran presidenta", contó sonriente, y cerró: "En fin. Fíjense. Finalmente, la Real Academia Española nos dio la razón".