¿Cristina Kirchner podrá ser candidata en el caso de que se confirme su condena?

La Corte Suprema de Justicia se encuentra en la etapa final del análisis de la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada en primera instancia por administración fraudulenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por su parte, hace una semana, la expresidenta anunció su candidatura como legisladora provincial por la provincia de Buenos Aires, en el marco de las elecciones desdobladas que impulsa el gobernador Axel Kicillof.

Según afirmó el abogado constitucionalista Félix Lonigro en LN+, el fallo de la Corte podría derivar en al menos tres escenarios distintos en relación a su futuro político y judicial. Una de las posibilidades es que el tribunal acoja el dictamen del procurador general, Eduardo Casal, quien propuso que se anule el fallo absolutorio por asociación ilícita y se devuelva el expediente a la Cámara de Casación para un nuevo análisis. Esta decisión prolongaría la definición del caso y permitiría que Kirchner avance en su postulación sin impedimentos legales, ya que la condena no quedaría firme.

En otro escenario posible, los jueces podrían rechazar el recurso presentado por la defensa de la expresidenta invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial Federal. Esa norma autoriza a la Corte a desestimar recursos extraordinarios sin expresar fundamentos. Si se optara por esta vía, la condena quedaría firme y la expresidenta no podría ser candidata, ya que la inhabilitación cobraría vigencia y podría ejecutarse incluso con orden de detención, salvo que se le concediera prisión domiciliaria por su edad.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los tres integrantes de la Corte Suprema Rodrigo Nespolo

El tercer camino, según explicó el abogado constitucionalista en declaraciones a LN+, consistiría en que el máximo tribunal decidiera revisar el fondo de la cuestión y emitir un fallo propio. Esa hipótesis extendería aún más los plazos y mantendría suspendida la firmeza del fallo de primera instancia. A juicio de Lonigro, es el escenario con menor probabilidad, pero jurídicamente viable.

Otro debate que se abre en relación al vínculo entre la situación judicial de Cristina Kirchner y su futuro político es en qué momento se adquieren los fueros parlamentarios. Según explicó Lonigro en LN+, la inmunidad de arresto prevista en la Constitución se adquiere “desde el día de la elección” y no antes, es decir, que una persona no puede invocar fueros mientras no haya sido electa.

Sin embargo, una fuente judicial consultada por LA NACION sostuvo que “con la formalización de la inscripción de la candidatura, que es el 19 de julio, Cristina pasa a contar con fueros”. De acuerdo con esta interpretación, a partir de esa fecha –en la que vence el plazo legal para la presentación de listas ante la justicia electoral– cualquier medida restrictiva contra su persona debería estar precedida por un proceso de desafuero.

Cristina Fernández de Kirchner en Quilmes. Pilar Camacho - LA NACIÓN

En ese caso, si la Corte confirmara su condena una vez inscripta la candidatura y se buscara ejecutar la sentencia –tanto en relación a la inhabilitación como a una eventual orden de detención–, se requeriría un pedido formal a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, órgano que debería evaluar y eventualmente autorizar el levantamiento de los fueros.

Hay otra cuestión vinculada que es el debate que en el último año tuvo lugar en el Congreso Nacional en torno a los proyectos conocidos como “Ficha Limpia”. Durante el último período legislativo se debatieron dos iniciativas: una promovida por Pro y otra impulsada por el oficialismo. Ambas apuntaban a impedir que personas con condena confirmada en segunda instancia pudieran ser candidatas a cargos electivos nacionales. Aunque los textos diferían en algunos aspectos, coincidían en ese punto central.

Ninguna de las dos propuestas logró obtener avanzar. En consecuencia, no se incorporó al ordenamiento jurídico ninguna restricción de ese tipo para cargos nacionales. Incluso si alguna de esas leyes se hubiera aprobado, no impactaría en la situación de Cristina Kirchner en esta elección, ya que el cargo al que aspira es de competencia exclusiva del distrito bonaerense y en la provincia de Buenos Aires no rige actualmente una normativa de Ficha Limpia.

Así, mientras se aproxima la fecha límite para oficializar las listas, el escenario judicial de la expresidenta se entrelaza con los plazos electorales. Aunque el fallo de la Corte no está necesariamente sujeto al calendario político y podría conocerse tanto antes como después del 19 de julio, su contenido marcará el futuro de la postulación de Cristina Kirchner en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.