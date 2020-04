En el piso del noticiero de Telefe, Cristina Pérez y Reynaldo Sietecase discutieron por las medidas que tomó Alberto Fernández para impedir despidos.

En el marco de la cuarentena obligatoria para controlar la pandemia de coronavirus , el presidente Alberto Fernández firmó a fines de marzo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohíbe los despidos "sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor" por 60 días .

La medida generó un fuerte debate en la sociedad y en los medios, como en Telefe Noticias el cuando su conductora, Cristina Pérez , y el columnista Reynaldo Sietecase cruzaran sus opiniones de forma contundente, pero respetuosa.

"Vos hablabas de confianza, y yo creo que es muy importante que prime el respeto, el buen trato y que no se aproveche para la politiquería barata. Porque puede haber un empresario que hace las cosas mal, pero hay muchos empresarios que están poniendo el lomo" , sostuvo Pérez en alusión a los dichos del presidente Fernández, que calificó de "miserables" los despidos ocurridos en las últimas semanas.

En ese sentido, la conductora añadió: "Hay que agradecerles a todos el esfuerzo sin hacer distinción entre buenos y malos, porque no es que ahora les toca ganar menos: la Argentina hace casi ocho años que está en recesión. Todos hemos cedido un montón" .

Sietecase , por su parte, respondió: "Yo estoy de acuerdo con eso, pero paralelamente se observa fácilmente que, así como hay sectores que tienen un reclamo legítimo, de pedirle a la política que se ajuste, otros ven un momento fantástico para entrarle duro al Gobierno. En el medio hay una crisis sanitaria sin precedentes".

La compañera de Rodolfo Barilli, subrayó la importancia de las empresas en el funcionamiento de la economía de nuestro país y manifestó: "Pero hay una realidad de que el que paga impuestos trabaja más de medio año para el Gobierno", expresó Pérez . Sietecase le retrucó que "gracias a eso hay hospitales, médicos y enfermeros".

Cristina Pérez continuó intentando remarcar la importancia de las empresas y su necesidad de protección en este nuevo escenario. "No es que no son solidarios. Gracias por pagar los impuestos", sostuvo. " No, es la obligación pagar los impuestos. Después podemos discutir si es mucho o poco", respondió Sietecase .

"Gracias a los que pagan los impuestos podés pagar un plan, una AUH, una jubilación" , retrucó Pérez . "Sí, así funciona una sociedad", remató el columnista.

Por último, la periodista manifestó: "Hay que medir lo dramático de este momento, y aprovecharse de cualquier manera, porque echaste gente o porque p... a un empresario para posicionarte políticamente, o porque especulás con que el cacerolazo te sirva, la verdad es que es demasiado mezquino".

Rodolfo Barilli intervino en ese momento de la conversación y recalcó la necesidad que desde todos los sectores se haga un esfuerzo: "La situación es tan grave que se necesita de todos. Se está pidiendo nada más que un gesto".