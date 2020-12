Los legisladores del peronismo local que responden a Juan Schiaretti volvieron a acompañar al kirchnerismo en otra votación clave; el recorte de fondos tuvo amplia difusión en los medios y entre la dirigencia política, pero el impacto social fue distinto Fuente: Archivo

Gabriela Origlia
2 de diciembre de 2020

CÓRDOBA.- Es posible que la crítica directa del expresidente Mauricio Macri a los cuatro diputados del peronismo cordobés que votaron la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires (Caba) agite algo más a la opinión pública que, hasta ahora, no aparece movilizada por la decisión de los legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti.

Aunque la quita de fondos al gobierno porteño tuvo amplia difusión en los medios, no provocó polémica ni discusiones de envergadura en esta provincia. Sí, por supuesto, tuvo resonancia en el ambiente político.

"Qué tristeza ver cómo votaron los cuatro diputados cordobeses del PJ, una provincia que siempre fue un ejemplo de respeto, federalismo y autonomía", planteó Macri en una parte de sus dichos por las redes sociales. El expresidente y el gobernador Schiaretti siempre mantuvieron una buena relación personal e institucional.

Hasta ahora, los diputados schiarettistas apoyaron proyectos claves para el kirchnerismo por lo que pareciera que en El Panal -la casa de gobierno cordobesa- evalúan que esta última votación tampoco tendrá costo político para el peronismo local. Tampoco costo electoral: aún no hay nada definido respecto a la posibilidad de una alianza entre Hacemos por Córdoba y el kirchnerismo para las elecciones legislativas del año que viene, tal como sucedió en la elección municipal de Río Cuarto este domingo.

Schiaretti y Macri siempre tuvieron una relación cercana y desde el Pro cordobés buscan ahora explotar esa contradicción Fuente: Archivo - Crédito: Presidencia

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Soher El Sukaria, afirmó que Schiaretti "le puso la alfombra roja al kirchnerismo". La legisladora es referente de Macri en Córdoba. El domingo en las elecciones de Río Cuarto, el presidente de la UCR de Córdoba, Ramón Mestre, insistió en que Schiaretti y los K son "dos caras de la misma moneda". También el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, criticó el voto del peronismo cordobés.

Ese discurso ya se dio el año pasado, cuando la provincia eligió gobernador y no alcanzó para torcer la voluntad del electorado que se mostró "macrista" en lo nacional y "peronista" a nivel provincial. Macri y Schiaretti compartían votantes.

Por estas horas, puertas adentro de Juntos por el Cambio cordobés hay diferentes líneas. Hay dirigentes que, de hecho, no están convencidos de que sea positivo profundizar el enfrentamiento con Schiaretti. La mayoría de ellos milita en las filas más cercanas a Rogelio Frigerio y Emilio Monzó.

El Sucaria definió el recorte de fondos como un "ataque" a la ciudad de Buenos Aires y lo comparó con lo que vivió Córdoba durante las presidencias de Cristina Kirchner: "Es una práctica perversa de látigo y sumisión. Al gobernador [José Manuel] de la Sota le hicieron lo mismo y la provincia tuvo que ir a la Justicia. Años después, fue el presidente Macri el que nos devolvió a los cordobeses lo que nos correspondía".

Ese "castigo" a Córdoba tuvo su contraparte en que el electorado cordobés siempre castigó al kirchnerismo en las urnas. Hoy, la opinión pública local no reacciona igual con los reclamos del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Es probable que en esa conducta tenga más que ver con la siempre presente rivalidad entre el interior del país y la Capital Federal.

Rivalidades y desequilibrios

En Córdoba genera más malestar que las tarifas de luz o transporte, por dar algunos ejemplos, sean más baratas en la Capital y el conurbano bonaerense que la decisión de Alberto Fernández de recortar los fondos que recibe la ciudad de Buenos Aires.

Martínez, Vigo, Gutiérrez y Cassinerio Crédito: Twitter

El diputado schiarettista Carlos Gutiérrez defendió su voto y el de sus compañeros de bancada e insistió en que fueron quienes lograron que el dictamen de comisión saliera con la formación de una comisión negociadora entre CABA y Nación, y no "cerrado" como venía en el proyecto presentado por la Casa Rosada. La referencia es a que se establecía un giro anual de $24.500 millones, cifra que desapareció de lo aprobado.

"Es una cuestión que no es de coparticipación y no involucra a las provincias de forma directa; por eso no firmamos una solicitada que firmaron otras jurisdicciones. Nosotros dijimos que si no tenía modificaciones no lo íbamos a votar y cuando se nos preguntó la propuesta dijimos que se elimine toda cifra a priori antes de marchar a la construcción de un ámbito de diálogo", explicó Gutiérrez, y aseguró que no recibieron "orden" del gobierno de Schiaretti, sino que actuaron con "sentido común".

"Córdoba siempre se ha plantado ante Nación por las asimetrías que hay en materia de combustibles, subsidios de transporte y una nueva ley de coparticipación federal. Lo que diga (Horacio) Rodríguez Larreta es parte de su pelea con el gobierno nacional y viceversa. Es opositor nuestro", sentenció.

