Para evitar multas en la ruta: no te olvides de llevar esta documentación en el auto si te vas de viaje
Los conductores deben saber con exactitud los papeles que deben llevar y presentar ante un control
- 3 minutos de lectura'
Los turistas que deseen empezar sus vacaciones en las primeras horas del 2026 deben tener en claro la documentación que no puede faltar para salir a la ruta en Año Nuevo, para evitar multas o infracciones innecesarias al comenzar el período de descanso.
Muchos argentinos empezarán su receso de verano en el primer día de enero, que coincide con el día jueves, y a la preparación del equipaje se suma la documentación necesaria que se debe llevar en el auto, ante un eventual control policial o para presentar ante la autoridad competente que lo requiera en algún punto del trayecto.
Esta es la documentación que no puede faltar para salir a la ruta en Año Nuevo
Los conductores de vehículos deben llegar consigo la siguiente documentación para acreditar su identidad y la titularidad del rodado que manejan:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Licencia nacional de conducir.
- Cédula verde o azul.
- Comprobante de seguro en vigencia.
- Comprobante de impuesto a la radicación de un vehículo (patente).
- Constancia de VTV o RTO según corresponda.
En algunos distritos, a los papeles mencionados se añaden otros requerimientos, como las balizas de emergencia, botiquín de primeros auxilios, matafuegos con carga vigente y luces reglamentarias, según la jurisdicción.
De cuánto es la multa por circular sin la VTV
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular por la Argentina, cuyo control se intensifica en los meses de vacaciones y en las rutas más transitadas en esta época.
Por eso es importante saber que si en la Ciudad de Buenos Aires se detiene a un vehículo sin la verificación correspondiente, el Cuerpo de Agentes de Tránsito labrará una infracción de 400 Unidades Fijas (UF), equivalente a $319.404.
En cambio, si el control se realiza en territorio bonaerense, como ocurre habitualmente en la Ruta 2, circular sin la VTV constituye una infracción de $257.000 y la sanción contempla la retención de la licencia de conducir.
Cuál es el nivel de alcohol permitido, según la jurisdicción
Actualmente, son 18 las provincias que se adhirieron a la Ley de Alcohol Cero al Volante.
Esta normativa rige en:
- San Luis
- Formosa
- Neuquén
- Santiago del Estero
- Catamarca
- Chubut
- Córdoba
- Entre Ríos
- Jujuy
- La Pampa
- Río Negro
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
- Chaco
- La Rioja
- Provincia de Buenos Aires
En tanto, se mantiene vigente el límite máximo permitido de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de autos particulares en.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Santa Fe (con excepción de Rosario y la Ciudad de Santa Fe, donde rige la ley de alcohol cero)
- Mendoza
- Misiones
- Corrientes (salvo la capital, en la que se respeta la ley de alcohol cero)
- San Juan
