Para evitar multas en la ruta: no te olvides de llevar esta documentación en el auto si te vas de viaje

Los turistas que deseen empezar sus vacaciones en las primeras horas del 2026 deben tener en claro la documentación que no puede faltar para salir a la ruta en Año Nuevo, para evitar multas o infracciones innecesarias al comenzar el período de descanso.

Ministerio de Modernización

Muchos argentinos empezarán su receso de verano en el primer día de enero, que coincide con el día jueves, y a la preparación del equipaje se suma la documentación necesaria que se debe llevar en el auto, ante un eventual control policial o para presentar ante la autoridad competente que lo requiera en algún punto del trayecto.

Esta es la documentación que no puede faltar para salir a la ruta en Año Nuevo

Los conductores de vehículos deben llegar consigo la siguiente documentación para acreditar su identidad y la titularidad del rodado que manejan:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia nacional de conducir.

Cédula verde o azul.

Comprobante de seguro en vigencia.

Comprobante de impuesto a la radicación de un vehículo (patente).

Constancia de VTV o RTO según corresponda.

En algunos distritos, a los papeles mencionados se añaden otros requerimientos, como las balizas de emergencia, botiquín de primeros auxilios, matafuegos con carga vigente y luces reglamentarias, según la jurisdicción.

De cuánto es la multa por circular sin la VTV

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular por la Argentina, cuyo control se intensifica en los meses de vacaciones y en las rutas más transitadas en esta época.

Por eso es importante saber que si en la Ciudad de Buenos Aires se detiene a un vehículo sin la verificación correspondiente, el Cuerpo de Agentes de Tránsito labrará una infracción de 400 Unidades Fijas (UF), equivalente a $319.404.

En cambio, si el control se realiza en territorio bonaerense, como ocurre habitualmente en la Ruta 2, circular sin la VTV constituye una infracción de $257.000 y la sanción contempla la retención de la licencia de conducir.

Las multas por circular sin la VTV

Cuál es el nivel de alcohol permitido, según la jurisdicción

Actualmente, son 18 las provincias que se adhirieron a la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Esta normativa rige en:

San Luis

Formosa

Neuquén

Santiago del Estero

Catamarca

Chubut

Córdoba

Entre Ríos

Jujuy

La Pampa

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Chaco

La Rioja

Provincia de Buenos Aires

En tanto, se mantiene vigente el límite máximo permitido de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de autos particulares en.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Santa Fe (con excepción de Rosario y la Ciudad de Santa Fe, donde rige la ley de alcohol cero)

Mendoza

Misiones

Corrientes (salvo la capital, en la que se respeta la ley de alcohol cero)

San Juan