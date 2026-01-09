Cuándo será la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur en Asunción

La capital paraguaya recibirá a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para oficializar el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Este acto administrativo cierra un ciclo de negociaciones de 25 años y habilita la instancia de validación parlamentaria necesaria para su entrada en vigor.

La firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur en Asunción

Los socios del bloque regional recibirán a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para sellar el entendimiento. El canciller Pablo Quirno ratificó el cronograma oficial y despejó las dudas sobre los plazos inmediatos. El encuentro será el sábado 17 de enero en la ciudad de Asunción.

Pablo Quirno confirmó que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE tendrá lugar el 17 de enero JUAN MABROMATA - AFP

La concreción de la firma llega como consecuencia directa de la ratificación del entendimiento por parte de la Unión Europea. La elección de la capital paraguaya responde al mandato de Santiago Peña al frente del bloque regional.

La comitiva argentina y la postura de Milei

La asistencia del canciller Quirno a la ceremonia de firma es un hecho, dado que los ministros de relaciones exteriores poseen la autorización en el pacto para rubricarlo. La incógnita reside en la participación del presidente Javier Milei, ya que desde la Casa Rosada indicaron que su viaje aún no tiene confirmación definitiva.

Fuentes diplomáticas consultadas por LA NACION explicaron que la decisión de Milei dependerá de un consenso con el resto de los mandatarios del bloque: Santiago Peña, Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú Orsi. El objetivo radica en otorgarle un peso institucional más fuerte a la firma oficial del entendimiento comercial con Von der Leyen.

El Presidente recibió la noticia en la Quinta de Olivos durante un desayuno de trabajo junto a la senadora Patricia Bullrich. Tras la confirmación, Milei replicó el comunicado oficial y expresó: “Siguen las buenas noticias”.

Javier Milei celebró el acuerdo entre la UE y el Mercosur (X: @JMilei)

El gobierno argentino proyecta un impacto positivo inmediato en la economía local. Quirno aseguró que el entendimiento derivará en un incremento del flujo comercial, las inversiones y los puestos de trabajo.

El canciller detalló los alcances del tratado: “Todos ganamos: la Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca de 15% del PBI mundial. La UE eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”.

Pablo Quirno manifestó su apoyo al acuerdo entre la UE y el Mercosur (X: @pabloquirno)

En la misma plataforma, Patricia Bullrich acotó: “La Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente. Después de 25 años se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión”.

El posteo de Patricia Bullrich y Javier Milei tras el anuncio del acuerdo del Mercosur (X: @PatoBullrich)

El camino legislativo y la oposición europea

El acuerdo se estructura en dos partes diferenciadas. La sección comercial cuenta con altas probabilidades de prosperar y requiere el apoyo del Parlamento Europeo y de los Congresos de cada país del Mercosur. La entrada en vigencia para un país específico ocurre apenas su propio Congreso y el Parlamento Europeo lo aprueban.

El componente político del pacto, que funciona como un acuerdo de asociación, enfrenta un escenario más complejo. Su validación exige el respaldo de los parlamentos de cada una de las naciones de Europa, además del Parlamento Europeo y los legislativos sudamericanos.

Una fuente involucrada en las negociaciones afirmó a LA NACION: “Los parlamentarios europeos tienen ejercitado el tema y podría lograrse ahí una mayoría en febrero o marzo. Nuestra cuenta es positiva”. También destacó la trascendencia del tratado: “Esto va a cambiar la economía argentina para los próximos 20 años”.

El sector agrícola de Francia figura como uno de los máximos detractores del acuerdo y motivó el voto negativo de ese país ante el bloque europeo Emma Da Silva - AP

Las resistencias persisten en el viejo continente. Francia mantiene su decisión de no acompañar el acuerdo comercial debido a la fuerte influencia de su sector agrícola. Medios europeos señalan también la oposición de grupos de extrema derecha, la izquierda y sectores ambientalistas. Existe la amenaza de que ciertos grupos parlamentarios lleven el texto al Tribunal de Justicia de la UE, acción que dilataría los tiempos de implementación.

La ratificación de Italia resultó determinante para destrabar el acuerdo. La nación gobernada por Giorgia Meloni confirmó su adhesión, un paso que faltaba durante la reunión del Mercosur en diciembre en Foz de Iguazú, donde Lula da Silva no pudo anunciar el pacto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Rossi.