Cuánto cuesta la ropa de Massimo Dutti, la tienda en la que Luis Caputo compró su saco

Tras la polémica de Luis Caputo, quien aseguró que nunca en su vida compró ropa en la Argentina, el miércoles a la noche, durante un ida y vuelta con Luis Majul en LN+, el ministro de Economía justificó su posición e incluso reveló que llevaba puesto un traje de la marca Massimo Dutti.

En medio de la polémica por la situación de la industria textil frente a la apertura de las importaciones, Caputo afirmó que los precios que se ven en el mercado local son la razón por la que siempre adquirió las prendas en el exterior.

Luis Caputo confirmó que no compra su ropa en el país y reveló qué marca de saco usa

“Este saco es de Massimo Dutti, confirma lo que te dije. Lo compré en Estados Unidos. Debe tener 15 años seguro, así que ni me acuerdo del precio. Pero es una casa relativamente buena y barata”, le dijo Caputo a Majul.

¿Cuánto cuesta la ropa que Luis Caputo compró fuera de la Argentina?

El saco de su traje, el cual enseñó en directo, cuesta actualmente 690 dólares, según aparece en la página oficial. Además, hay otros más económicos que rondan entre los 490 y 590 dólares. Si bien es una versión moderna, el diseño y la tela son los mismos. Por otro lado, el pantalón de vestir tiene un valor de entre 100 y 220 dólares, dependiendo del material y el ajuste.

Un traje completo de Massimo Dutti puede oscilar entre los 900 y 1000 dólares (Fuente: Massimo Dutti)

Una camisa blanca de algodón cuesta 70 dólares en Massimo Dutti, aunque otros diseños con colores pasteles varían entre los 40 y 60 dólares. Por otra parte, un par de zapatos Oxford clásicos en tono negro, como los que suele vestir el economista, varía entre los 152 y 165 dólares.

Pese a que Caputo no suele mostrarse con corbata, salvo excepciones, unas propias de la marca española cuestan 60 dólares. En tanto, los cinturones de piel desgastada o de napa varían entre los 40 y los 60 dólares.

Las camisas de algodón de Massimo Dutti oscilan entre los 40 y 60 dólares (Fuente: Massimo Dutti)

Otras prendas que ofrece la marca que viste Luis Caputo

Entre la colección que se vende a través del sitio web, los suéteres tienen un precio que empieza en la base de los 36 dólares y las chombas oscilan el mismo precio. Incluso la empresa también tiene a disposición lentes de sol, con un valor básico de 70 dólares, y billeteras de cuero por 60 dólares.

Los zapatos de Massimo Dutti cuentan entre los 152 y 165 dólares (Fuente: Massimo Dutti)

Massimo Dutti es una compañía fundada en 1985 por el empresario madrileño Armando Lasauca, que en 1991 fue adquirida por el grupo Inditex. Actualmente cuenta con 643 locales en más de 78 países, entre los cuales no figura la Argentina porque, aunque se pueden encontrar prendas de la marca en el país por medio de outlets, la empresa aún no desembarcó oficialmente.