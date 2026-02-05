Los motivos: cierran los clubes de fútbol durante todo el jueves 5 de febrero

Los clubes de todo el país permanecen cerrados este jueves 5 de febrero debido a que se conmemora el Día del Trabajador de Entidades Deportivas y Civiles y, para el sector, la jornada tiene carácter de feriado.

Hoy se celebra el Día del Trabajador de Entidades Deportivas y Civiles Gentileza

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) informa que los empleados de este rubro no prestan servicios durante la jornada, y esta particularidad alcanza al personal de entidades deportivas y civiles, al personal de mutuales, de hoteles y colonias sindicales, al personal de clubes de campo, empleados deportivos y personal de gimnasios.

La normativa de esta jornada social indica: “Declárese Día del Trabajador de Entidades Deportivas y Civiles el 5 de febrero de cada año. En dicha fecha se dará asueto al personal abonándosele el día como si fuera trabajado; cuando este coincida con feriados nacionales, sábados y domingos, la celebración se efectuará el primer día hábil siguiente y si este fuera el habitual día de descanso del trabajador, le corresponderá otro día franco en la semana".

Cómo se maneja cada club durante todo el jueves 5 de febrero

En la jornada mayormente hay actividades restringidas o nulas, según el caso. Gran parte de los clubes informan a través de sus redes sociales cómo será la operativa a lo largo del día, de acuerdo a las actividades pautadas previamente.

Aunque, en líneas generales, la actividad estará paralizada en los clubes, los afiliados deberán consultar de manera particular y constatar si existen excepciones para la fecha.

El club Banfield, por ejemplo, informó que las instalaciones estarán cerradas, pero habrá el personal mínimo para asegurar las actividades del fútbol profesional masculino, femenino y juveniles.

El comunicado de Banfield

Es por ello que se recomienda comunicarse con cada entidad para conocer cómo será el movimiento durante la jornada de asueto.

Gran parte de los clubes estarán cerrados hoy

Cómo cobran los trabajadores de clubes que deban prestar servicios

Esta jornada es un asueto para los trabajadores del sector, y así como ocurre con los feriados nacionales, está regida por las normas del descanso dominical. Esto significa que si un empleado trabaja durante el asueto, el empleador debe abonarle el doble de la remuneración habitual de una jornada normal.

¿Abren hoy los gimnasios?

En el caso puntual de los gimnasios, la actividad durante la jornada dependerá del gremio al que pertenezca el personal que desarrolla sus tareas allí. En el caso de que los trabajadores estén afiliados a Utedyc, cuentan con su día de descanso y no se presentan a su lugar de trabajo, por ser asueto para el sector.

Si, en cambio, el trabajador está enrolado en otro gremio, el gimnasio podrá abrir sus puertas dado que el personal está catalogado bajo otra entidad y no está alcanzado por la normativa de descanso.

La recomendación general es contactarse con el lugar y realizar la consulta previa para conocer en detalle el funcionamiento para este 5 de febrero.