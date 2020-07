Cuarentena: Fernández pide "no relajarse" mientras la Ciudad proyecta aperturas

Fernández pide "no relajarse" con los cuidados Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Maia Jastreblansky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 18:03

En las últimas horas se cristalizaron dos climas bien diferenciados en la Ciudad y en la Provincia. El equipo de Horacio Rodríguez Larreta tiene la intención de proseguir con su cronograma de aperturas de actividades la semana que viene, siempre y cuando los indicadores sanitarios de la Capital Federal se mantengan estables en las próximas 72 horas. En La Plata, en cambio, la proyección es de mayor alarma, por un posible colapso en el sistema sanitario de aquí a 15 días.

Esas atmósferas distintas que se respiran en ambas administraciones se condensarán mañana donde está prevista una nueva reunión, mano a mano, entre Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. La reunión bilateral viene siendo la instancia política donde, aún en sus diferencias, ambos funcionarios -que tienen una buena sintonía personal- se ponen de acuerdo en el trazo grueso de la siguiente fase en AMBA. Se esperaba que los mandatarios ajustaran los detalles de la reunión esta noche.

Frente a ese escenario, Alberto Fernández, árbitro de las decisiones, ayer envió una fuerte advertencia, tras inaugurar un hospital en La Matanza y otros cuatro hospitales modulares en distintos puntos del país. "Estamos muy lejos de haber pasado el problema de la pandemia, nos estamos acercando al pico y eso nos exige que inauguremos todos estos hospitales para darle la atención a todos. Pero también nos exige ser muy prudentes porque el virus está circulando. Por eso uno es tan reticente a esta lógica de la apertura", dijo el Presidente.

"Quisiera que todos tomemos conciencia, porque por momentos algunos se relajan", agregó Fernández, y puso un foco en los "porteños": "Creo en la solidaridad de los porteños y les pido que nos cuidemos mucho porque el foco de irradiación al resto del país somos nosotros".

Rodríguez Larreta y Kicillof se reunirán mañana Crédito: Prensa GCBA

Planes

El DNU de la cuarentena vence el domingo. Pero, con cierto desfase, el cronograma de habilitaciones de la Ciudad presentado por Rodríguez Larreta prevé que el lunes próximo (dentro de la primera etapa "porteña") se abran los comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, además de los negocios de indumentaria y calzado por DNI. La segunda etapa de la Ciudad no tiene fecha de inicio pero se sabe de antemano que incluirá, por ejemplo, gastronomía al aire libre, industrias no esenciales y un mayor uso del espacio público.

Consultado sobre el esquema porteño, un alto funcionario de la Casa Rosada de trabajo cotidiano con el Presidente dijo a LA NACION: "Hoy no hay datos que acompañen ese plan de aperturas. Los contagios son muy altos como para seguir abriendo". El interrogante que se plantea es si el gobierno nacional le permitirá a Rodríguez Larreta avanzar a su segunda etapa o si le planteará sostener el esquema actual, mantener el statu quo.

Otro estrecho colaborador presidencial interpretó a las palabras de Fernández como un mensaje para que los ciudadanos no bajen la guardia con los cuidados que exige el coronavirus. "El tema es que la gente no se confíe, eso es lo fundamental. Si queremos seguir abriendo, la gente se tienen que cuidar de no contagiarse", dijo en diálogo con LA NACION.

En la Ciudad desestimaron los ruidos internos, más allá de las declaraciones altisonantes de los funcionarios bonaerenses que advierten el riesgo de un colapso. "Lo que quiere Alberto es que Horacio y Axel lleguen a un acuerdo. La relación entre los tres es muy buena", minimizó un colaborador del jefe de gobierno porteño. Y sentenció: "Podría haber una brecha más grande en las decisiones de la Ciudad y la Provincia y quizás haya que ajustar alguna cuestión en la movilidad. Pero si no hay saltos bruscos, en la Ciudad la idea es avanzar con el plan".

En la provincia hay mayor alarma por el crecimiento de los contagios. Ayer el ministro de Salud, Daniel Gollán, advirtió que "si vuelve a acelerarse la ocupación de camas el sistema puede colapsar en la segunda quincena de agosto"."Tenemos que actuar dos o tres semanas antes", dijo. Eso sería ya.

"Tenemos que evaluar hoy y mañana. Y con esas variables recomendar desde el punto de vista sanitario una restricción fuerte. Se verá. Vemos con preocupación el crecimiento muy fuerte", anticipó.

En la provincia casi dan por descontado que no habrá más aperturas a partir del lunes, pero aún deben definir si sostienen el esquema actual o hay una marcha atrás. Esta tarde, Kicillof se reunía con los médicos expertos que asesoran a la provincia. "No buscamos generar miedo, buscamos generar conciencia", explican cerca del gobernador sobre las declaraciones de los funcionarios de salud de la provincia.

Fernández pide "no relajarse" con los cuidados Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Más allá de la cantidad de contagios, el indicador crucial para la toma de decisiones es el nivel de ocupación de las unidades de terapia intensiva (UTI). En AMBA están ocupadas el 63,5% en promedio, aunque la incidencia es mayor en el sistema privado.

En la provincia explican: "Nos quedan 1100 camas de terapia intensiva. Pero no vemos solo la foto de hoy, sino la velocidad de ocupación de camas. Nuestro resquemor es que agosto, que puede ser el último mes duro de pandemia, sea tan duro que haya un colapso del sistema".

En la Ciudad, en cambio, caminan con la mirada puesta en la luz al otro lado del túnel. Las decisiones más importantes la tomarán mañana los mandatarios cuando se vuelvan a encontrar.