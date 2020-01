Cristina Kirchner junto a Gregorio Dalbón, uno de sus abogados

El abogado de la vicepresidenta dijo que no debe haber injerencia del Gobierno en el Poder Judicial

PUNTA DEL ESTE.- " Mauricio Macri dejó el país arruinado, es caro veranear en dólares. Me duele, obvio. Pero soy un privilegiado que puede pagarlo, en consecuencia lo hago, como todos mis compatriotas que están aquí en Punta del Este", dijo a LA NACION Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner.

Tras justificar el aumento del 30% en las compras o consumos en el exterior impuestas por el presidente Alberto Fernández, el letrado dijo: "Sí, son medidas económicas antipáticas, pero afectan a los que más cómodos están. Te sumo el impuesto a los bienes personales. Si con mi impuesto ayudo a quien más sufre, lo considero necesario. Pero espero que vaya al lugar correspondiente, al hambre y la indigencia que Mauricio y el mejor equipo de los últimos 50 años nos dejaron".

Durante media hora, el mediático y verborrágico letrado tomó distancia de los que piden que el Gobierno tenga injerencia en el Poder Judicial. "Si Alberto Fernández o Cristina Kirchner de alguna manera se inmiscuyen en el Poder Judicial, yo voy a estar en la vereda de enfrente. No me gusta que los presidentes se inmiscuyan en la Justicia", afirmó.

"Fui un crítico de Mauricio Macri cuando se entrometía en el Poder Judicial, como lo hizo en varias ocasiones, como en el caso de Ramos Padilla", agregó.

El papel de la Justicia

El letrado anhela que los cambios en la administración nacional no modifiquen el accionar judicial.Insiste en que su clienta Cristina Kirchner fue acusada injustamente y será encontrada inocente. "Las causas que tiene se deben a armados muy básicos, que han tenido instrucciones realmente nulas y van a llegar a la absolución de la vicepresidenta", aseguró. "Pero no porque tenga que ver con el cambio de gobierno, sino porque Cristina Kirchner es inocente de todas y cada una de las causas que la involucran", añadió.

"Preferiría que Cristina vaya a todos los juicios y que ningún juez nos haga ningún favor. De ninguna manera Cristina Kirchner necesita un favor de ningún juez. Al contrario, nosotros necesitamos que los jueces la juzguen. Los abogados queremos que se vea su inocencia en los juicios orales y públicos. En la Justicia hay un temor a que todo el mundo sepa que las causas son armadas", aseguró el abogado.

Ante la consulta de si recibió algún pedido particular de la vicepresidenta luego de ganar las elecciones, dijo: "No hubo ningún pedido en particular hacia los abogados. Al contrario, yo siempre le hice un pedido a ella y es que se presente siempre a todas y cada una de las indagatorias a las que la citen. Es mi estrategia personal que Cristina salga absuelta en cada una de las causas por las cuales la han acusado, para que ella pueda limpiar su buen nombre y honor dentro del Poder Judicial, no solo dentro de la política y lo mediático".

"Si los aires políticos van a hacer cambiar a los jueces, que un día piensan de una manera y al otro día de otra, yo preferiría que vaya y termine de estar a derecho en todas las causas. Que sea la Justicia la que ponga fin a todo esto", pidió.

"Yo aspiro a que el gobierno de Alberto Fernández, con el que nos tocó por primera vez un presidente que es hijo de un juez y un gran abogado penalista, ponga las cosas en su lugar y no se cruce a la vereda de la Justicia", reclamó Dalbón. Y añadió: "Si se cruza a la Justicia, el que lo va a poner en regla a Alberto Fernández voy a ser yo", afirmó el letrado.

La muerte de Nisman

Sobre la polémica en torno al documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, producido por Netflix y estrenado la semana pasada, el abogado de Cristina Kirchner dijo que lo "atrapó" y que vio los seis episodios en un solo día.

"No lo puedo calificar, porque deja abierta muchísimas situaciones. El hecho de ver a Jaime Stiuso tan claramente y el poder que tuvo en la Argentina es, realmente, cuando uno dice 'en manos de quién estuvimos'. No sé si Cristina lo vio. Estamos de vacaciones y no hablé con ella", contó.

"Para mí, la muerte de Nisman nos quita el foco del atentado a la AMIA y nos muestra las miserias del fiscal, de la investigación y de la Justicia argentina. Es apasionante y nos deja mucho que desear como país", opinó.

Acerca de si se trató de un asesinato o de un suicidio, Dalbón aseguró que "Nisman termina su vida en una muerte dudosa".

"Para mí, todavía no podemos decir que lo mataron o que se suicidó. El que diga eso está mintiendo. Como persona, y no como jurista, considero que se debe haber sentido muy solo y muy rodeado porque su denuncia dejaba mucho que desear. Era endeble", dijo el letrado.

"La clave acá es cuando Stiuso no le contesta el teléfono. En una forma muy provocadora cuenta en la serie que no contesta porque le vibra. Es una persona de 40 años trabajando en contrainteligencia, Me parece que es una palabra muy desafortunada. Me suena a algo desafortunado y cínico", concluyó Dalbón.