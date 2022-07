Daniel Scioli, sobre su salida del Gabinete a poco más de un mes de asumir: “No me siento eyectado del Gobierno”

“No me siento eyectado del Gobierno”, dijo hoy Daniel Scioli, quien volverá a ser embajador argentino en Brasil luego de ser desplazado del Ministerio de Desarrollo Productivo que en breve será parte del “súper” Ministerio de Economía que encabezará Sergio Massa.

“El Presidente tomó decisiones para reestructurar el Gabinete y me había convocado en su momento por mi relación personal con él y mi compromiso. Ya cuando reemplacé a Matías Kulfas le dije que estaba a su servicio”, explicó.

Consultado por TN si se siente eyectado y usado por Fernández, dijo: “El Presidente no me echó, mi relación con él es impecable, somos amigos, ayer estuvimos evaluando cómo seguir trabajando juntos y llegamos a la conclusión de mi trabajo en Brasil. No me siento eyectado de este gobierno”.

La decisión de que Scioli volviera a la función que cumplía hasta junio pasado, lejos de Casa Rosada, se justificó en la relación distante que mantiene con Massa. “Todos éramos conscientes de que con el vínculo actual no podían trabajar juntos”, consignaron ayer fuentes inobjetables a LA NACION. De hecho, el tigrense ya había manifestado su rechazo cuando el Presidente convocó al ex gobernador bonaerense como reemplazo de Kulfas.

“Yo sigo trabajando en el Gobierno cumpliendo otro rol”, volvió a subrayar en la entrevista televisiva Scioli. Sin querer hablar sobre los roces que comparte con quien será el nuevo ministro de economía, aseguró: “Con Sergio [Massa] haré todo lo que haya a mi alcance y la Secretaría de Producción [que será absorbida por el nuevo ministerio] tiene una agenda permanente y cotidiana con las embajadas y particularmente con la de Brasil. Nos hemos intercambiado ya mensajes para hacer una transición ordenada”.