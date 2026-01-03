De la condecoración a Maduro a la acogida de opositores: los hitos de la relación entre la Argentina y Venezuela en tiempos chavistas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta madrugada la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa y su salida el país. La noticia suscitó reacciones dispares en la dirigencia argentina: mientras La Libertad Avanza y Pro celebraban la caída del líder chavista, en el peronismo rechazaban la intervención norteamericana en Latinoamérica.

Es el reflejo de una relación oscilante entre la Argentina y Venezuela que entre 2003 y 2015 estuvo signada por el alineamiento ideológico entre el régimen chavista y el kirchnerismo, que comenzó a tambalear con la llegada de Mauricio Macri y terminó de quebrarse con el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada.

Agosto de 2003 - Néstor Kirchner y Hugo Chávez sellan su vínculo con la firma de un manifiesto conjunto

Tras su llegada a la presidencia, Néstor Kirchner se reunió con Hugo Chávez para “imprimir una nueva dimensión a las relaciones bilaterales” y apuntalar las políticas de justicia social en ambos países. Durante el encuentro -que permitió sellar una alianza ideológica que se extendía por las siguientes décadas- también coincidieron en avanzar hacia un trabajo conjunto para que países como la Argentina recuperasen su “solvencia económica” y avancen hacia la implementación de programas de “desarrollo social”.

Noviembre de 2005 - “ALCA, ¡al carajo!“ y una alianza regional contra Estados Unidos

Cinco presidentes latinoamericanos rechazaron un tratado de libre comercio impulsado por el exmandatario norteamericano George W. Bush. Lo hicieron durante la IV Cumbre de las Américas -que se llevó a cabo el 4 y 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata-, donde se definió el fracaso del Tratado de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) propuestos por el gigante de Norteamérica.

Lula Da Silva, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner de camino a la IV Cumbre de las Américas Archivo

La oposición al acuerdo comercial -que buscaba eliminar barreras comerciales y avanzar hacia la consolidación de una zona de libre comercio- estuvo liderada por los expresidentes Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y recibió el respaldo de sus pares Nicanor Duarte Frutos (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay). “ALCA, ALCA, Al carajo”, gritó el exmandatario venezolano en una cumbre que selló un mayor acercamiento entre Chávez y las autoridades argentinas, aliados en su postura antiimperialista y resistencia al avance de Estados Unidos en la región.

Julio de 2006 - “Bono del Sur”: Néstor Kirchner refuerza la cooperación energética y financiera con Chávez

Con el mercado de deuda cerrado, el estado argentino encontró un aliado estratégico en el expresidente Chávez que, entre 2005 y 2008, compró bonos argentinos. Así, por ejemplo, en mayo de 2005, adquirió bonos Boden 2012 por $150 millones de dólares.

Ese estrecho vínculo financiero se fortaleció en julio de 2006, cuando Kirchner viajó a Venezuela y se reunió con Chávez en el Palacio de Miraflores para firmar el Acuerdo para el Establecimiento de la Alianza Estratégica Argentina-Venezuela. Durante ese viaje, el exmandatario argentino anunció que ambas naciones trabajaban en el lanzamiento del Bono del Sur, una iniciativa conjunta para fortalecer sus economías y que lanzaron al mercado en diciembre de ese año por un total de 1000 millones de dólares.

Hugo Chávez y Néstor Kirchner señalaban un mapa en el que ideaban un gasoducto

La cumbre también permitió fortalecer el vínculo entre la Argentina y Venezuela en materia energética. Los mandatarios celebraron el trabajo e inversiones conjuntas de las empresas petroleras Enarsa (Argentina) y Pdvsa (Venezuela).

Ya en diciembre de 2005, ambos mandatarios habían firmado con Brasil un acuerdo para la construcción de un gasoducto.

Agosto de 2007 - La polémica valija de Antonini Wilson y el financiamiento electoral a CFK

Antonini Wilson, el empresario venezolano, que intentó ingresar una valija con 800.000 dólares a la Argentina en 2007 Archivo

El estrecho vínculo entre el gobierno de Kirchner y Chávez no estuvo exento de escándalos. Quizás el más emblemático ocurrió el 4 de agosto de 2007, cuando arribó al país un vuelo de “Presidencia Argentina”. Entre sus pasajeros se encontraba el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, que ingresó una valija con 800.000 dólares, detectada durante los controles de seguridad aeroportuarios.

El descubrimiento del dinero -que derivó en la apertura de una investigación judicial- generó un escándalo en el país, en especial luego de que Antonini Wilson declarar que los dólares que intentó ingresar a la Argentina iban a utilizarse para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, quien llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2007 y, desde entonces, se dedicó a fortalecer la alianza estratégica con el régimen chavista, incluso tras el ascenso de Nicolás Maduro al poder en 2013.

Diciembre de 2011 - Cristina viaja a Venezuela tras la muerte de Néstor Kirchner y afianza su vínculo con Chávez

Hugo Chávez junto a Cristina Fernández de Kirchner y Florencia Kirchner en el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores. Caracas Presidencia

El vínculo entre la Argentina y el régimen chavista se extendió incluso tras la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010. Un año más tarde, el 1 diciembre de 2011, su viuda y expresidenta Cristina Kirchner viajó a Venezuela para reunirse con Chávez, con quien firmó casi una decena de nuevos acuerdos de cooperación comercial, industrial, científica, de vivienda y educativa. El vínculo comercial había adquirido un importante impulso en 2004, con la firma del Acuerdo de Complementación Económica.

El encuentro entre ambos mandatarios también incluyó la inauguración del salón “Néstor Kirchner” en la sede del gobierno venezolano, una expresión más del estrecho vínculo que supo cultivar el matrimonio Kirchner con Chávez desde su llegada a Casa Rosada en 2003. La ceremonia se llevó a cabo en la previa de la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Mayo de 2013 - Nicolás Maduro, condecorado por Cristina Kirchner en el Museo del Bicentenario

Cristina Kirchner y Nicolás Maduro, durante la cena de honor ofrecida al presidente de Venezuela. Archivo

A dos meses del fallecimiento de Chávez y el encumbramiento de Nicolás Maduro al frente de Venezuela, la exmandataria recibió y condecoró al flamante jefe de Estado. Cristina Kirchner encabezó una escena en honor al sucesor de Chávez en el Museo de Bicentenario y, durante la ceremonia, le entregó la Orden del Libertador General San Martín, una de las máximas distinciones del Estado Argentina.

La distinción fue revocada por decreto apenas cuatro años más tarde, en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri y en medio de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Diciembre de 2015 - el mal augurio de Maduro para la presidencia de Macri y el quiebre con el chavismo

La llegada de Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015 supuso en quiebre en la relación de la Argentina con Venezuela. El fin de 12 años ininterrumpidos de mandato kirchnerista despertó críticas de Maduro que, en lugar de felicitar al primer mandatario electo, le auguró un mal gobierno. Rechazaba el ascenso de una dirigencia que consideraba “ultraderechista, antilatinoamericana y profundamente antibolivariana”.

“Macri es un burgués de la élite y todo el Gobierno que ha nombrado es la crema de la élite. Creo que le va a ir muy mal, señor Macri”, aseguró el expresidente venezolano.

La difícil relación entre ambos mandatarios se remontaba a al menos dos años atrás, cuando en febrero de 2014, el titular de Pro le envió una carta cuestionando la escalada de violencia en el país del Caribe. “Es evidente que usted y yo vemos cosas distintas. Donde usted ve enemigos a los que quiere aniquilar, yo veo a venezolanos enojados”, decía el entonces jefe de gobierno porteño.

Marzo de 2019 - Macri se reúne con Juan Guaidó, principal opositor al régimen de Maduro, y escala el conflicto con el chavismo

Guaidó y Macri se reunieron ayer en la residencia de Olivos

El expresidente de Cambiemos recibió, el 1° de marzo de 2019, a Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional en Venezuela y principal opositor al régimen de Nicolás Maduro por aquellos años, en la Quinta de Olivos. Fue en el marco de una gira regional del dirigente venezolano para asegurarse el apoyo del Grupo Lima, un foro multilateral creado en 2017 para hallar una solución la crisis venezolana.

Macri había sido uno de los principales impulsores de que dicha agrupación desconociera el mandato de Nicolás Maduro en enero de 2019, cuando asumió su segundo mandato en medio de una elecciones que denunció como fraudulentas. Tras su llegada al país, Guaidó agradeció al titular de Pro su apoyo frente al régimen chavista. “Cuando se veía todo oscuro en Venezuela se oyó la voz de muchos líderes, entre ellos la de usted, señor presidente, que nos ayuda a seguir adelante”, expresó.

Marzo de 2024 - Milei desafía a Maduro y ofrece asilo a aliados de María Corina Machado

El presidente argentino -quien había calificado al régimen chavista como una “dictadura sangrienta- acogió a dirigentes de la oposición venezolana cercanos a María Corina Machado, perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro, en la embajada argentina en Caracas. Su llegada a la sede diplomática ocurrió en medio de una seguidilla de arrestos previos a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro se proclamó ganador para un tercer mandato.

Ante la decisión del líder de La Libertad Avanza de refugiar a los opositores que acompañaban a Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, el gobierno de Maduro inició un asedio contra la sede diplomática en la que se alojaban. Las medidas contra la embajada incluían cortes del suministro eléctrico y de agua.