De Loredo tuvo un exabrupto tras perder la elección y reunir en Córdoba a Rodríguez Larreta y Bullrich: “Los hice venir al pedo”

escuchar

Sobre el escenario pasadas las nueve de la noche, cuando todavía no estaba la carga oficial pero sí tenía en su búnker un centro de cómputos que le marcaba una derrota electoral, el radical Rodrigo de Loredo salió a reconocer la victoria del peronista Daniel Passerini para la capital cordobesa. Ante los buenos resultados que auguraban las encuestas, ahí habían llegado los presidenciables de Pro Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich para una foto de unidad, en medio de una campaña tensa. La imagen se logró aunque no así el avance en este bastión importante para la oposición. Entonces, el precandidato a intendente admitió durante el discurso: “Los hice venir al pedo”.

Rodeado no solo por Rodríguez Larreta y Bullrich, sino también por dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) como Gerardo Morales, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés y Luis Petri, como además escoltado por su compañera de fórmula Soher El Sukaria y por otros referentes de Juntos por el Cambio en su provincia, de Loredo asumió que la diferencia era a favor del partido que comanda el gobernador Juan Schiaretti. “Queremos ante todo reconocer un triunfo y saludar al próximo intendente, a Daniel Passerini”, indicó.

Rodrigo de Loredo: "Los hice venir al pedo"

Después comenzó con una serie de agradecimientos, primero para quienes trabajaron en esta elección con él, sobre todo a los fiscales y a su equipo. Ponderó que la campaña fue “constructiva” y con “propuestas”, que dijo estar dispuesto a ceder al nuevo intendente en caso de que las requiera. Además, a llevarlas al Concejo Deliberante.

También le envió saludos a los capitalinos que lo votaron y comenzó con los mensajes para los popes de Juntos por el Cambio que fueron a acompañarlo. “Agradecido inmensamente a estos dirigentes que tenemos, que vinieron a Córdoba con mucha responsabilidad, que comprendieron que es importante que Córdoba escoja autónomamente sus autoridades; que vinieron con su prestigio y trayectoria a validar propuestas que teníamos”, sostuvo.

“Agradecer a los dirigentes de mi partido: a Martín [Lousteau] por tu empeño, tu compromiso y tu pelea. Agradecerte Horacio por tu predisposición, por haber venido varias veces. Agradecerte Patricia también por lo propio. Al presidente de mi partido, Gerardo Morales. Al expresidente Mauricio Macri, que estuvo siempre presente y recién hablé por teléfono con él. No voy a hacer nombres porque voy a pifiar. A Gustavo Valdés; a Alfredo Cornejo, futuro gobernador de Mendoza”, enumeró.

Y fue en ese momento que lanzó: “Los hice venir al pedo, digo yo. Pero bueno”. Inmediatamente, Bullrich lo palmeó en la espalda, Rodríguez Larreta lo negó con su cabeza hacia ambos lados y hubo risas. Rápidamente de Loredo también se retractó: “No, para nada, para nada. Somos una expresión que respeta la democracia y que entiende que sigue siendo Juntos por el Cambio la opción cultural alternativa al kirchnerismo en la Argentina y en Córdoba”.

Pese a que no estuvo en el escenario, reconoció incluso a Luis Juez -quien perdió la gobernación con el oficialista Martín Llaryora- por su “cercanía emocional y cariño” en estos meses en que ambos intentaron captar el voto de los cordobeses. “A Mario Negri, a Oscar Aguad... Trabajamos todos juntos; procuramos persuadir con una propuesta constructiva, con un argumento sensato. Nos entristeció un rumbo que tomó la campaña que por ahí nos pareció que no le contribuye al debate público, pero bueno, estos son los resultados”, comentó, a la vez que dijo sentirse afligido y preocupado porque 500 mil cordobeses no fueron a votar.

“Queríamos que el cordobés tenga con rapidez alguna claridad. Es de demócratas, cuando uno obtiene ya los resultados y hay un número que cree que no va a poder revertir, reconocer esto. Así que que vayan a dormir tranquilos y en paz. Inmensamente agradecido a todos ustedes, a los medios por el trato. Muchas gracias a todos”, cerró.

LA NACION