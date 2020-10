Definiciones de Alberto Fernández: toma de tierras, interna por Venezuela, el vínculo con Cristina Kirchner, el FMI y la crisis cambiaria Fuente: AFP



Luego de una semana cargada de fricciones internas y conflictos, el presidente Alberto Fernández concedió una extensa entrevista al periodista Horacio Verbitsky en la que analizó el rumbo de su gobierno.

El jefe del Estado dejó en claro que intenta preservar la unidad del Frente de Todos: negó que haya una "fisura" con Cristina Kirchner y sostuvo que no tiene previsto hacer cambios en su Gabinete. "Una vez me fui, dos veces no me voy", advirtió, sobre su vínculo con el kirchnerismo.

En diálogo con el portal El Cohete a la Luna, Fernández se refirió a la tensión por la crisis cambiaria; las diferencias internas por la postura del Gobierno frente a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela; el conflicto por las tomas de tierras y la disputa con la Corte Suprema de Justicia por el per saltum que frenó el traslado de los camaristas federales Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

Toma de tierras

"No avalo la toma de tierras, pero el derecho penal no arregla un problema social acuciante al que hay que darle respuesta, con la urbanización de tierras fiscales y la construcción de viviendas para esa gente"

con la urbanización de tierras fiscales y la construcción de viviendas para esa gente" "La respuesta no es sacarlos a palazos con un juez y un policía. Es un acto desesperado ante una sociedad que no está dando respuestas"

Interna por Venezuela

"Los problemas de derechos humanos no tienen ideología, si se violan se violan. No se me escapa que detrás de todo el planteo a Venezuela hay un planteo geopolítico, hay interés expreso de los Estados Unidos, hay una guerra desatada por los Estados Unidos más con fundamentos comerciales que políticos. Pero eso es una cosa y el problema de los derechos humanos es otra"

No se me escapa que detrás de todo el planteo a Venezuela hay un planteo geopolítico, hay interés expreso de los Estados Unidos, hay una guerra desatada por los Estados Unidos más con fundamentos comerciales que políticos. Pero eso es una cosa y el problema de los derechos humanos es otra" "Me dolió mucho, me pareció muy injusto. Además no tiene que ver con nuestra historia. Nuestra historia es de compromiso con los derechos humanos es de siempre"

El revés de la Corte Suprema

"Evidentemente la Corte también debería leer que los tribunales inferiores no están pensando como ellos. Y en esos tribunales, ninguno puede estar acusado de simpatizante del gobierno"

no están pensando como ellos. Y en esos tribunales, ninguno puede estar acusado de simpatizante del gobierno" "Quiero tener una Justicia de jueces probos y de jueces dignos. Y no tengo ganas de nombrar amigotes que me den tranquilidad, porque como yo no vine a delinquir voy a irme con la frente en alto porque no me voy a llevar nada que no sea mío"

Crisis cambiaria y el FMI

"El dólar blue es un mercado ilegal, que también carece de dólares, porque no hay turismo. Como hay menos dólares, tiende a subir, es un juego de oferta y demanda. Tampoco es un mercado muy grande"

Como hay menos dólares, tiende a subir, es un juego de oferta y demanda. Tampoco es un mercado muy grande" "El problema central es que hay como varios valores del dólar, la gente termina confundida y los medios inducen a pensar más en el dólar blue"

"En el contexto de los programas fiscales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podremos ordenar el problema de las divisas"

Reclamo de los empresarios por impuestos

"Esa es una disputa en la Argentina desde tiempo inmemorial. Los sectores empresarios entienden en su gran mayoría que pagan muchos impuestos y piden siempre que se les alivie la carga impositiva"

"Siempre lo plantean, pero si bajan las retenciones o los impuestos sobre los alimentos esa mejora nunca se traslada a precios, se convierte en utilidad de la empresa. Eso está absolutamente demostrado por lo que la historia dice"

Internas en el Frente de Todos

"Una vez me fui, dos veces no me voy. Este es mi último proyecto, para que todos juntos no permitamos que el conservadorismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina nunca más. Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o compañera por la ventana, conmigo no cuenten, porque aquí hacemos falta todos"

El caso de Milagro Sala

"Yo creo que un Presidente no debe indultar a nadie. Sigo muy de cerca el caso, porque tampoco me gusta la política de clases. Ahora llegó a la Corte Suprema, y espero que pueda revisar esto"

