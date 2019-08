Del Caño y Bregman, en el Congreso Crédito: Hernán Zenteno

En el acto del FIT hubo cuestionamientos al FMI y a la "falsa polarización" entre oficialismo y el PJ

María Paula Etcheberry
8 de agosto de 2019

El FMI, en forma de ave rapaz, hunde sus garras en el dinero de la Argentina. Desaparecen hospitales y escuelas. La CGT es cómplice. Miles de repartidores de las apps de delivery pedalean cansados. Con un aura mística, aparece la imagen de Santiago Maldonado. Estas imágenes pertenecen al video que el Frente de Izquierda-Unidad proyectó anoche durante su acto de cierre de campaña previo a las PASO en el Congreso, que incluyó un "pañuelazo" por la legalización del aborto.

Los principales oradores fueron el precandidato a presidente, Nicolás del Caño y su candidata a vice, Romina del Plá, quienes denunciaron una "falsa polarización" entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, al mismo tiempo que llamaron a votar a "la única fuerza que plantea romper con el FMI".

También hablaron en el acto los precandidatos a diputados nacionales Juan Carlos Giordano, Celeste Fierro y María del Carmen Verdú. Entre los asistentes, hubo otros candidatos y referentes del espacio, como Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Christian Castillo, Vilma Ripoll y Alejandro Bodart. "En todas las recorridas constatamos que son millones los que rechazan a este gobierno, que muchos están desencantados y se sienten estafados por Cambiemos", dijo Del Caño, quien fue el encargado de cerrar el acto.

"Macri no hubiera podido hacer una sola de sus medidas de hambre y entrega sin la abierta colaboración de un sector muy importante de los que hoy están en el Frente de Todos", agregó, a modo de crítica hacia el kirchnerismo.

"Y a los que no se decidieron todavía los convocamos para que juntos este domingo les demos un fuerte mensaje a los poderosos: que somos muchos los que no nos resignamos y queremos fortalecer a la única fuerza política que sostiene que no nos debe gobernar el FMI", concluyó, luego de hacer alusión a la "falsa polarización".

Su compañera de fórmula, Del Plá, también apuntó contra el kirchnerismo y el FMI. "La devaluación que plantea Alberto Fernández no traerá competitividad y va a devaluar los salarios", afirmó Del Plá, que criticó la reciente suba del dólar posterior a la devaluación china.