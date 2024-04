Dengue: Fernán Quirós le respondió a Leandro Santoro, que cuestionó la falta de vacunación en CABA

Escuchar

La Argentina se enfrenta a una epidemia de casos de dengue que ya registró más de 180.000 casos y por lo menos 29 fallecidos, según informó el ministerio de Salud nacional. En medio del fuerte aumento de casos y las críticas a las distintas gestiones, la polémica por la falta de vacunación crece. El diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro apuntó contra el gobierno de la Ciudad y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, le contestó de manera contundente.

“Salta, Misiones y Corrientes ya compraron vacunas. Brasil está vacunando durante el brote y la tasa de letalidad es 3 veces menor que en nuestro país”, indicó Santoro en su cuenta oficial de X. Luego apuntó contra el Jefe de Gobierno, Jorge Macri: “¿Qué espera Jorge Macri? En CABA no se consigue ni repelente”. Y pidió: “Los votaron para que nos cuiden, no dejen esto en manos del mercado”.

La respuesta de Quirós no tardó en llegar. A través de dos tuits, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires defendió el trabajo que están realizando para combatir la epidemia: “En CABA tomamos decisiones basadas en evidencia científica. Seguimos las recomendaciones de la CONAIN, la OMS y la mayoría de los expertos que recomiendan desarrollar políticas públicas de vacunación para el dengue de manera focalizada y segmentada”, señaló.

Y minutos más tarde, explicó: “La focalización refiere a aplicarla en zonas endémicas (hay contagios los doce meses del año) y de alta circulación viral. Esa condición se da en el norte argentino y es allí donde se deben hacer las primeras campañas”.

Por último, reclamó: “No hagamos política partidaria con la salud pública”.

Minutos más tarde, el subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, también hizo referencia a la vacunación contra el dengue y sentenció: “En ningún país del mundo la vacuna contra el dengue es obligatoria. Ni siquiera en Paraguay y Brasil (donde hay muchos más contagios). En Argentina abundan infectólogos y lobbistas de la vacuna. No sorprende...”.

Por su parte, la exsenadora del FdT Vilma Ibarra también apuntó contra el Gobierno en su cuenta de X, donde escribió: “No son capaces de garantizar, no ya vacunas gratuitas a la población, sino acceso al repelente de insectos en plena epidemia de dengue, y les dicen a investigadores, científicos y trabajadores con antigüedad que «no son necesarios». Combinación trágica de ignorancia y crueldad”.

“Además de dejar a miles de familias sin sustento, precarizan las prestaciones del Estado. Tendremos menos y peores rutas, peor salud pública, peor educación, rompen nuestra gran historia cultural y nuestra ciencia y tecnología. Vinieron a destruir al Estado, no a mejorarlo”, soltó indignada. Y cerró: “El primer punto de acuerdo para enfrentar este plan de destrucción debería ser la valoración de las funciones del Estado. El desafío es que sea eficiente. Hay que mejorarlo. Jamás destruirlo y que la gente quede inerme frente a los especuladores”.

El martes, el Gobierno cuestionó la eficacia de la vacuna a través de un comunicado en el cual además criticó la gestión de Alberto Fernández. “Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente”, apuntaron.

Luego destacaron que la vacuna aún se encuentra sometida a estudios en pos de determinar su efectividad. “El objetivo es recolectar la evidencia suficiente, junto a la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y la OPS, que permita determinar un programa de inmunización focalizada y por rango etario, que sea seguro y efectivo”, detalló.

“La mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote tal como lo ha expresado la OPS”, ratificaron desde el Ministerio de Salud.

Y alertaron: “También es necesario recordar que hubo otro intento de producir una vacuna contra el dengue que se llamó Dengvaxia, una vacuna hecha con microbios vivos debilitados (atenuados), que pretendió ser una solución pero que no obtuvo los resultados esperados”.

Hoy, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la gestión de Mario Russo al frente del Ministerio de Salud. Fue durante su conferencia de prensa habitual, en donde consideró: “El Presidente no trabaja con gente que no es de su confianza y que no tiene su total apoyo”, consideró.

En este sentido, el vocero sentenció: “Russo cuenta con nuestro total apoyo porque consideramos que desempeña de manera exquisita sus labores como Ministro de Salud”.

