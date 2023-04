Denuncian a la mujer del “Pata” Medina por insultar y golpear a un trabajador en plena calle

escuchar

Fabiola García, la mujer de Juan Pablo “Pata” Medina, recibió una denuncia el martes luego de agredir en plena calle a un trabajador relacionado al grupo de Iván Tobar, quien enfrenta a Medina por la conducción de la UOCRA y llevó a ambos sectores a enemistarse en una dura disputa. Mientras tanto, desde la detención del “Pata” en septiembre de 2017, el sindicato se encuentra intervenido.

El hecho se produjo a horas de la tarde, entre las calles 88 y 44, y quedó registrado por la grabación de un peatón. Según se deprende de la denuncia a la que tuvo acceso 0221, el empleado al que García insultó y golpeó trabaja para la empresa Conisa y realizaba un tendido de fibra óptica cuando fue increpado.

Fabiola García, la mujer del gremialista Juan Pablo "Pata" Medina. Facebook

El video, que dura pocos segundos, muestra como la pareja del sindicalista camina de espaldas por la senda peatonal de una calle y vocifera palabras como “narco” y “falopero” hacia el denunciante. No se trataron aún así de los únicos agravios pronunciados por García.

En su declaración testimonial, el obrero -que reconoce haber conseguido su trabajo con ayuda de Tobar- dio mayores precisiones sobre las amenazas que recibió. “Más vale cuando vuelvas no estés porque voy a volver con 20 [personas] y te voy a c… a palos y a tiros”, fue una de ellas.

Fabiola García, la mujer de Juan Pablo “Pata” Medina, recibió una denuncia el martes luego de agredir en plena calle a un trabajador relacionado grupo de Iván Tobar.

Momentos después de las ofensas, llegaron los ataques. “El dicente le refirió a la esposa de Medina que se encontraba trabajando mientras que la mujer le arrojó una caja de pizza y varios golpes de puño logrando rozar a la víctima”, señala la denuncia efectuada en una comisaría de la provincia de Buenos Aires.

Para no ser golpeado, el individuo aduce haber “corrido hacia la calle 33 para luego doblar en la calle 8 en sentido ascendente”. Asimismo, insiste en que no fue él la única víctima de las agresiones de Fabiola García si no que compañeros de Conisa también recibieron un trato similar.

Finalmente, el denunciante admite ante los uniformados creer que la mujer del “Pata” Medina es capaz de “hacer efectivos sus dichos”, por los que “teme por su vida” .

La denuncia efectuada por el trabajador de Conisa hacia Fabiola García, mujer del sindicalista de la construcción. Gentileza: 0221

El nuevo episodio relacionado con la interna de UOCRA es uno más dentro de una larga lista. El último de ellos, rememora el medio platense, ocurrió el 23 de marzo de 2022 en Punta Lara, cuando los dos sectores pugnaban por el acceso a una obra de la empresa ABSA. Hubo golpes, corridas y disparos de armas de fuego.

