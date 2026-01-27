Derecha Fest: a qué hora hablará Javier Milei

El presidente Javier Milei visita la ciudad de Mar del Plata para encabezar un encuentro con sus seguidores. La actividad política sucede en el marco de la quinta edición de la Derecha Fest.

A qué hora hablará el Presidente en la Derecha Fest

El jefe de Estado subirá al escenario cerca de las 23 horas de este martes. El cronograma del evento prevé el inicio de las actividades a las 19.30 horas en el parador Horizonte Club de Playa. La organización planificó una serie de ponencias previas a cargo de diferentes referentes intelectuales y políticos.

El biógrafo Nicolás Márquez definió al jefe de Estado como el alma mater de la convocatoria política

El cierre de la jornada queda bajo la responsabilidad exclusiva del líder de La Libertad Avanza. El biógrafo presidencial, Nicolás Márquez, anticipó un tono específico para esta alocución. “Milei es el alma mater: la inmensa mayoría va a ir a escucharlo a él”, señaló en declaraciones recientes.

Márquez también vaticinó la presencia de un Presidente con rasgos de “mayor madurez y un perfil menos beligerante” en comparación con sus intervenciones previas.

Javier Milei sale del Teatro Roxy

Dónde queda el lugar del evento

La actividad política se desarrollará en el balneario Horizonte Club de Playa. Este establecimiento se ubica en la zona sur de Punta Mogotes. Los seguidores que asisten al encuentro aguardan la llegada del jefe de Estado en este punto costero.

El parador recibe a los oradores y al público en lo que la militancia define como “el evento más anti-zurdo del mundo”. Esta convocatoria representa la segunda gran aparición pública del mandatario en lo que va del mes. El pasado 16 de enero, Javier Milei visitó el Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María.

La actual gira nacional conforma un tour de agradecimiento que el presidente realiza por distintos puntos del territorio argentino. El objetivo central reside en retribuir el apoyo electoral recibido en los últimos comicios.

Quiénes son los oradores del festival

La quinta edición de la Derecha Fest cuenta con una lista de expositores vinculados al pensamiento libertario y conservador. Antes del discurso de clausura, el escenario recibirá a figuras como Agustín Laje y Nicolás Márquez.

También participa la diputada nacional Lilia Lemoine. Los detalles de la organización y el listado de participantes trascendieron a través de la cuenta oficial de la plataforma Instagram. Cada disertante dispone de un tiempo pautado para su presentación.

Milei llegó a Mar del Plata para encabezar una recorrida por el centro de la ciudad

Esta estructura de oradores sucesivos explica por qué la palabra del Presidente ocurre sobre el final de la noche. El orden de las ponencias busca sostener la expectativa de los asistentes hasta el mensaje principal.

Cuáles fueron las actividades previas en la ciudad

El mandatario arribó a la ciudad este lunes y desplegó una agenda de contacto popular. Javier Milei caminó por el paseo comercial de la calle Güemes. El recorrido comenzó en una camioneta y derivó en un discurso frente a cientos de personas.

Llegada de Milei al hotel Hermitage de MDQ

En ese contexto, el presidente brindó definiciones sobre el rumbo de su gestión y el trabajo en el Congreso. “Vamos a cumplir todas las promesas de campaña antes de mitad de año”, afirmó el jefe de Estado ante la multitud.

El mandatario también hizo referencia a los proyectos de ley en curso. “Vamos a tener leyes de países razonables”, aseguró sobre la agenda legislativa de este período.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.