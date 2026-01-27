Denuncian otro caso de presuntos sobreprecios en una empresa estatal conducida por un asesor de Milei

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos gremios estatales con representación en todo el país, denunció otro episodio de presuntos sobreprecios en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), conducida por Demian Reidel, exjefe de Gabinete del Consejo de Asesores del Presidente y figura cercana a Javier Milei.

Demian Reidel y Milei en el G7 X Demian Reidel

La empresa es la encargada de operar y mantener las tres centrales nucleares que tiene el país (Atucha I, Atucha II y Embalse).

El sindicato acusó a NASA de pagar 7 millones de dólares por un sistema de gestión administrativo (“SAP S/4HANA”) que valdría 600 mil dólares -según una averiguación de ATE-, lo que equivale a un presunto sobreprecio de 1066,7%. El gremio pidió la suspensión del procedimiento, la apertura de una auditoría y la justificación de la decisión.

LA NACION consultó a NASA por las denuncias de sobreprecios, pero prefirieron no dar declaraciones.

En diálogo con LA NACION, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, y Ernesto Simionato, delegado en la Junta Interna de ATE Atucha I y II, dijeron que un “trabajador de carrera” -cuya identidad prefirieron preservar- reportó la supuesta irregularidad. Sin embargo, no cuentan con una constancia de esta contratación.

De momento, se trata de una denuncia interna dirigida a Reidel “por probables manejos discrecionales de fondos públicos”, según indica el documento. Aguiar explicó que esperan “agotar las instancias internas” y que “la Justicia actúe de oficio”, pero que no descartan una presentación judicial.

La denuncia de ATE a NASA ATE

“Estamos frente a un hecho de corrupción mayúsculo. Estos sobreprecios que superan el 1000% tienen que ser investigados a fondo. No se puede descartar que se hayan exigido retornos”, sostuvo Aguiar. El sindicato, además, considera que la compra del programa “no representa mejoras significativas” respecto del software actual.

La denuncia de ATE, recibida por la mesa de entrada de NASA el 20 de enero, también incluye la acusación de un sobreprecio de 140% en la contratación de un servicio de limpieza: $10.783.900.000 del nuevo acuerdo frente a $4.493.300.000 del servicio preexistente. El sindicato sostuvo que se trató de una “licitación fraudulenta” y “armada a medida de un solo proveedor, LX Argentina”.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional ATE

“Se dispuso de un pliego a medida con criterios de contratación inéditos para ese área (como tener ocho años de antigüedad o contar con una dotación de entre 300 y 600 empleados), cosa que hizo caer a siete de las nueve empresas oferentes por no cumplir con los requisitos técnicos”, detalló el gremio.

En este caso, la notificación de la supuesta irregularidad la presentó el gerente de Planta de las centrales Atucha I y II, Juan Pablo Nolasco Sáenz. “Por medio de la presente me permito expresar mi profunda preocupación respecto al proceso licitatorio referenciado, el cual, a mi juicio, se encuentra gravemente viciado”, expresó en un informe del 5 de enero.

Informe del gerente de Planta de las centrales Atucha I y II, Juan Pablo Nolasco Sáenz ATE

El proceso licitatorio se había iniciado en noviembre pasado, cuando se descartaron siete de las nueve ofertas presentadas por no cumplir con los requisitos técnicos. Solo quedaron en evaluación las propuestas de las empresas LX Argentina y La Mantovana. En diciembre, un correo electrónico interno enviado por la administradora del contrato de limpieza advirtió que los montos ofertados no resultaban “razonables al compararlos con el costo del servicio actual y el monto estimado”. Durante esa etapa de análisis económico apareció un tercer oferente, Limpiolux S.A., cuya inclusión llamó la atención, ya que no había sido evaluado en la instancia previa de análisis técnico.

La semana pasada, NASA desplazó a dos directivos designados por Reidel a raíz de las presuntas irregularidades detectadas. Se trata del gerente general, Marcelo Famá, y del de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso. ATE señaló que estos movimientos “elevan la sospecha sobre la intencionalidad y los objetivos de estas irregularidades”.

Por otra parte, el Gobierno publicó en septiembre el decreto 695/2025, que puso en marcha la privatización del 44% de las acciones de NASA. El 51% permanecerá en manos del Estado y el 5% será destinado a los trabajadores.

En este sentido, Aguiar indicó: “No tenemos que descartar que este accionar delictivo pretenda cumplir una doble finalidad: por un lado, apropiarse de recursos públicos, pero por el otro, contribuir al vaciamiento de la empresa para su venta. Es decir, desfinanciar para privatizar”.