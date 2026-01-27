El avión militar con congresistas visitó Neuquén tras su paso por Ushuaia y llegó al país una nueva comitiva de EE.UU.

El avión militar Clipper de Estados Unidos que vuela con una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes aterrizó este martes en Neuquén, después de un paso por Tierra del Fuego que generó polémica con el kirchnerismo porque justo ocurrió de forma sorpresiva después de que el Gobierno decidiera intervenir el puerto de Ushuaia.

Además de eso, este martes arribó a la Argentina otra comitiva desde Estados Unidos, que aterrizó en Aeroparque pasado el mediodía, todo en medio de los halagos de Javier Milei a la gestión de Donald Trump y al alineamiento con ese país en materia de política exterior.

En base a información de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, el nuevo grupo está conformado por una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, encabezada por el representante Tim Walberg.

Tim Walberg es republicano y representa a Michigan Instagram Tim Walberg

“La agenda incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y otros actores clave, con el objetivo de interiorizarse sobre las políticas argentinas de educación y desarrollo de la fuerza laboral. Las conversaciones también abordarán la capacitación en ciberseguridad y los marcos de gobernanza para la inteligencia artificial", se limitaron a decir desde la representación estadounidense a nivel local, en un comunicado emitido hoy.

Mientras tanto, páginas especializadas en vuelo reportaron antes de las 14 el arribo a Aeroparque de un nuevo Clipper de la Fuerza Aérea de EE.UU., proveniente de Lima. Según pudo saber este medio, estaba previsto que la nueva comitiva, la de Educación, llegaría justamente a las 14.

🇺🇸🇦🇷 Hace minutos arribó a Aeroparque el Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, matrícula 02-0202, proveniente de Lima

Entrada la tarde, la Cancillería, que había mantenido silencio al respecto de ambas comitivas, dio su primer reporte sobre el tema en voz de su titular, Pablo Quirno.

“Es una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EE.UU. de visita en la Argentina. Dado el interés que despierta el plan de gobierno de la Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y EE.UU., celebramos las visitas de las diferentes comitivas interesadas en nuestro país”, dijo Quirno en su cuenta de X sobre el segundo arribo.









— Pablo Quirno (@pabloquirno) January 27, 2026

Mientras, en la Cancillería argentina mantienen silencio al respecto de quiénes son los integrantes de ambos vuelos.

Quirno, asimismo, justificó que no se hagan públicas de antemano las llegadas de este tipo de naves. “Las autoridades pertinentes han sido informadas y las comitivas anunciadas por el propio país”, sostuvo.









— Pablo Quirno (@pabloquirno) January 27, 2026

Visita a Vaca Muerta

En tanto, el otro grupo, el de miembros del Comité de Energía y Comercio, desembarcó en Neuquén.

En base a información oficial de la Embajada, esa comitiva tenía previstas “reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

Según pudo confirmar LA NACION a través de fuentes inobjetables, entre sus actividades en Neuquén este martes los congresistas visitaron Vaca Muerta.

Tras arribar al aeropuerto, el grupo se subió a una combi y recorrió el trayecto de dos horas aproximadas que lo separa de Loma Campana, un yacimiento de la empresa YPF, que conduce Horacio Marín.

Loma Campana es el primer yacimiento que tuvo YPF en Vaca Muerta y lo opera con Chevron JUAN MABROMATA - AFP

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de la visita, los congresistas fueron recibidos por trabajadores técnicos de YPF e institucionales de Loma Campana.

Allí, observaron el funcionamiento de los equipos de perforación y de fractura, y también estuvieron en la sala tecnológica montada en ese yacimiento, el primero que tuvo YPF en Vaca Muerta, que opera con Chevron.

Aseguran quienes accedieron a detalles del recorrido que la idea de los representantes fue conocer la operación y que buscaron interiorizarse sobre cuestiones técnicas del negocio, detalles de la industria a nivel local, GNL y cómo funciona el RIGI, la legislación que promovió el Gobierno para captar inversiones.

Por ahora, no hubo registros de visita oficial al gobierno provincial neuquino, al mando de Rolando Figueroa.

Una senadora pidió explicaciones

El avión que pasó por Ushuaia, tal como contó LA NACION ayer, generó un pedido de informes de parte de la senadora kirchnerista Cristina López. “Ushuaia no es una ciudad más. Tierra del Fuego no es un territorio disponible para que potencias extranjeras se muevan sin dar explicaciones”, advirtió la senadora en la presentación al Ejecutivo.

La senadora kirchnerista Cristina López

Este martes, luego de la primera intervención de Quirno, el asesor principal del Gobierno, Santiago Caputo, cargó contra los que pusieron en duda los fines de los representantes estadounidenses.

“Aparentemente un selecto grupo de oligofrénicos que nada dijeron del Memorándum con Irán y de la entrega de soberanía que implicaba cederle un terreno sin control ni participación argentina a una potencia extranjera se ponen histéricos porque una comitiva de la primera potencia mundial y principal socio estratégico de la nueva Argentina viaja a nuestro país. Los medios, como tienen las editoriales cooptadas por zurdos (que es lo mismo que oligofrénicos), lo reproducen", dijo.

— Santi C. (@slcaputo) January 27, 2026

El revuelo acerca de la aeronave se generó por lo sorpresivo de la visita y porque justo arribó a Ushuaia después de que el Gobierno decidiera intervenir por un año el puerto sureño, sacar a la Dirección Provincial de Puertos y tomar el control a través de la autoridad portuaria nacional, que tiene como titular a Iñaki Arreseygor.

En medio de esa decisión, voces detractoras de la Casa Rosada sospecharon de una intención geopolítica o de negocios detrás de la medida, mientras que desde la administración de Milei alegaron que hubo desmanejos en los fondos del puerto.

Lo que dice la Casa Rosada es que en la provincia se sancionó una ley que habilitó a girar fondos del superávit de la terminal a la obra social provincial, y que esos movimientos se concretaron, algo prohibido por el convenio de traspaso de puertos entre la Nación y provincias.

En el Ejecutivo de Tierra del Fuego admiten que la ley se sancionó pero aseguran que los montos nunca se movieron. El gobernador Gustavo Melella se mostró indignado con la medida de la gestión de Javier Milei, negó las acusaciones en X y señaló que en esta temporada esperaban un total de 525 recaladas de cruceros y buques.

Por ahora, la operación del puerto quedó a cargo de Juan Avellaneda, un empleado de larga data de la terminal que es jefe del gremio Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego, de representación minoritaria.

Además del gremialista, hay otros 19 trabajadores habilitados a ingresar, a través de una nómina publicada en el Boletín Oficial.