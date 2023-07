Desconocidos por Javier Milei, los candidatos libertarios sufrieron un duro traspié en San Juan

escuchar

Llegaron golpeados por el mensaje que Javier Milei hizo circular el viernes, desconociéndolos como propios. Y los sanjuaninos no les dieron un consuelo en las urnas este domingo: los tres candidatos del Frente Desarrollo y Libertad quedaron postergados en la polarizada elección sanjuanina y, sumados, no alcanzaron el 4% de los votos a gobernador .

Agustín Ramírez, Paola Miers y Yolanda Agüero cosecharon este domingo el 1,8%, el 1,2% y el 0,71% de los votos , respectivamente, para quedar a 40 puntos del derrotado peronismo sanjuanino y a 47 puntos del gobernador electo, Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio.

Pero el cachetazo había llegado hace tres días, cuando Milei difundió un párrafo a través de sus voceros explicando que él no tenía candidatos en San Juan. “La Libertad Avanza aclara que no participa en forma oficial de las elecciones en la provincia de San Juan del próximo domingo, ni le brinda el respaldo a ningún candidato”, afirmó el escueto comunicado de La Libertad Avanza, para completar: “El espacio que postula a Javier Milei para la presidencia sí competirá con boleta a senadores y diputados nacionales en dicho distrito en las elecciones PASO y generales del 13 de agosto y 22 de octubre, respectivamente”.

Paola Miers (de rojo), del Partido Demócrata, junto a Lilia Lemoine y Alfredo Olmedo, en una foto que difundió en Twitter la referente de Milei

Para que no hubiera dudas en suelo sanjuanino, Milei habría agregado en una entrevista con Canal 8 de esa provincia. “Nosotros no estamos participando en la contienda electoral de San Juan”, dijo, para reafirmar: “Yo no propuse ningún candidato y sacarme fotos con gente no significa nada”.

El líder de La Libertad Avanza buscó abiertamente evitar que se repitiera el veredicto que dejaron hasta ahora todas las elecciones provinciales que se anticiparon a los comicios presidenciales: que los “candidatos de Milei” sufrieron duras derrotas donde se presentaron

El empresario Agustín Ramírez fue el libertario más votado en San Juan Twitter

Sucede que el huracán Milei fue hasta ahora una brisa en las provincias donde se votó. Después de una experiencia decepcionante en Río Negro y Neuquén (sus candidatos terminaron cuartos, con menos de 10%), el economista libertario decidió sacarle el cuerpo a la mayoría de los comicios anticipados y desconoció a candidatos que se presentaban como sus delegados. Solo acompañó a Martín Menem, en La Rioja, que terminó tercero con 15%, lejos de su expectativa. En Tierra del Fuego viajó a respaldar a la pastora evangélica Andrea Almirón, que sacó 7 puntos. Ricardo Bussi, íntimamente asociado a la figura del libertario, con quien compartió spots y actos de campaña, obtuvo solo el 4% de los votos en Tucumán.

Para cuando llegó el cachetazo cordobés, donde entre dos candidatos apenas arañaron el 3%, quedando por debajo de los votos en blanco y nulos, Milei decidió cortar por lo sano y hacer explícito su desconocimiento a todo referente provincial, incluso aquellos con los ya se había fotografiado o con quienes había compartido actividades de campaña o reuniones.

Yolanda Agüero (de negro), preside el Partido Libertario de San Juan Twitter

Cuando se conoció el mensaje de Milei para los votantes sanjuaninos, los candidatos libertarios intentaron digerir el cachetazo como un malentendido. Así lo reflejó el diario Huarpe, que consultó a los postulantes a la gobernación. “Javier estaba distraído y no escuchó la pregunta. Incluso llamé a Buenos Aires y me negaron que haya un desconocimiento de Milei a la agrupación Desarrollo y Libertad”, dijo José Peluc, armador político del frente libertario en San Juan.

En la misma línea opinó el candidato Agustín Ramírez. “ADN [partido que integra el lema de Desarrollo y Libertad] es uno de los firmantes de la Libertad Avanza a nivel nacional y por eso es imposible que nos desconozca”, afirmó. Se sumó Paola Miers: “Claramente Javier Milei hizo referencia a Sergio Vallejos [candidato de Juntos por el Cambio]. No es que nos desconoció y prueba de esto es que su hermana Karina fue la que firmó la autorización para que desde Desarrollo y Libertad podamos usar la imagen de él y el logo del partido nacional”.

