escuchar

Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la salida del presidente, Javier Milei, al balcón de la Casa Rosada junto a su Gabinete para saludar a la gente este jueves por la mañana. “Tenía ganas y lo hizo” , dijo el miembro de la administración libertaria.

“Son decisiones. Queremos estar cerca de la gente y ver lo que pasa del otro lado”, agregó.

Gran momento del Presidente Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada junto a todo su gabinete. Fin. pic.twitter.com/YMTFrTiqfZ — Manuel Adorni (@madorni) December 28, 2023

Asimismo, el portavoz volvió a insistir en la legalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno, que implica la derogación de más de 300 leyes y una reforma laboral. “No vemos que tenga otro destino que el de su plena vigencia” , remarcó.

“Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar, que quiere poner palos en la rueda a pesar de que la Argentina está en ruinas”, lanzó el funcionario asimismo al referirse al rechazo de varios políticos al proyecto de ley ómnibus que ingresó al Congreso (sacada a días del DNU), que cuenta con una extensa reforma en salud, educación y luz verde a la privatización de empresas públicas.

“En este mes que tenemos por delante en el camino legislativo, veremos quiénes son los que se oponen y deberán analizar qué intereses tienen para no cambiar cuando la ley es más libertad, más trabajo y más crecimiento. Está a la vista de todos que el modo aplicado por la política no da resultado, la mitad de la Argentina es pobre”, agregó.

Conferencia de prensa de Manuel Adorni Ricardo Pristupluk

En ese sentido, explicó la herencia que dejó la administración de Alberto Fernández y remarcó sobre la emergencia en varios aspectos del país: “15 puntos del PBI en déficit, precios reprimidos, un Banco Central sin reservas, sin crédito y con una inflación del 1% diaria”. Así justificó el contenido de la Ley de “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” que el Gobierno espera aprobar. “Seguir dudando de que estamos en emergencia es no estar viendo la más visible de las realidades”, continuó.

Al ser consultado sobre la intención del Presidente de mandar a plebiscito al DNU si resulta rechazado por el Congreso o declarado inconstitucional, Adorni aclaró que se trató de una “situación hipotética” y que no está previsto generar ese mecanismo. “No vemos razón para que un DNU que cumple con todas las legalidades tenga otro destino que el de su plena vigencia” , dijo el vocero presidencial.

Privatizaciones

Frente a la consulta por el proyecto de ley que da luz verde a la privatización de más de 40 empresas públicas, entre ellas Aerolíneas e YPF, Adorni marcó que están “sujetas” a ser compradas por capitales privados pero que eso no significa que efectivamente “se vayan a privatizar”.

Con respecto a los empleados de aquellas entidades, el portavoz dijo: “No deben perder la tranquilidad porque si son trabajadores que revisten esencialidad, no veo por qué deberían perder sus puestos”. “Hay una fantasía de que si el Estado no da trabajo, no van a tener el ingreso. El trabajador tiene que tener la tranquilidad de que trabajará aunque haya un proceso de privatización”, añadió.

LA NACION