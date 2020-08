El Presidente participó de una entrevista donde pidió evitar las reuniones sociales; a pesar de ello, dijo que este domingo recibirá "seres queridos" en la Quinta de Olivos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de agosto de 2020 • 01:33

El presidente de la Nación, Alberto Fenández, brindó anoche una extensa entrevista donde defendió el proyecto del oficialismo para establecer el impuesto a la riqueza y negó que se trate de un aumento en la alícuota del Impuesto a las Ganancias. "Desde Juan Sin Tierra ha sido un problema cobrar impuestos", dijo en diálogo con el canal C5N.

El mandatario calificó la iniciativa que se formalizó el viernes en la Cámara de Diputados de ser "una contribución por única vez de las grandes fortunas" y resaltó que lo mismo fue aplicado en muchos países, entre ellos Alemania. Incluso recordó que, "en el G20, todos estuvieron de acuerdo en un impuesto a las grandes fortunas".

"La responsabilidad y el compromiso social debería obligarlos a entender que la contribución hace falta", sostuvo Fernández y aclaró -también- que esos fondos tienen "fines específicos, destinado a los sectores más pobres y al sector productivo, a la pequeña y mediana empresa".

Haciendo referencia al rey de Inglaterra, Juan I, que gobernó en el siglo XII, problematizó: "De Juan Sin Tierra en adelante siempre ha sido un problema que el Estado cobre impuestos". Y agregó: "Lo que pasa es que en aquellos países tienen la fortuna de tener empresarios y ricos más solidarios de los que tenemos en la Argentina. La verdad es que esto afecta solo a 12 mil personas de los 44 millones [de habitantes]".

El Presidente subrayó que el monto mínimo para ser alcanzado por este impuesto sería de "200 millones de dólares", pero luego debió corregirse. "¿Puedo aclarar algo? para que no se desesperen, son 200 millones de pesos, no de dólares. Zafaban todos si eran de dólares. Bah, no sé si todos", indicó.

Durante la entrevista, el mandatario reforzó el pedido a la sociedad para que evite las reuniones sociales y respete las medidas de prevención durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Minutos después, Fernández contó que este domingo recibirá "seres queridos" en la Quinta de Olivos, lo que generó una gran repercusión en las redes sociales por usuarios que se indignaron ante el ejemplo del Jefe de Estado.

Otras declaraciones de Alberto Fernández durante la entrevista:

"Cada vez que hubo marchas, 15 días después crecieron los casos del coronavirus"

"No me parece feliz que un expresidente [por Mauricio Macri] celebre la salida a la calle de la gente en plena pandemia"

"Ernesto Sanz se preguntaba qué falta para que la Argentina explote. Que Sanz sea Presidente, falta"

"Nadie nos está garantizando la vacuna para dentro de un mes"

"Si yo te cuento lo que hago mañana voy a tener gente en la puerta de Olivos esperando. Almuerzo con gente que quiero"

"El problema no terminó, debemos tener cuidado, preservarnos y evitar las reuniones sociales"

"No voy a hacer un ajuste que pague la gente. Tengo confianza en que Kristalina Georgieva me va a entender"

"Le han hecho pensar a la gente que estando al aire libre el riesgo no existe y el riesgo existe, es menor pero existe"

"La oposición tendría que votar la reforma judicial con las dos manos. Porque es la mejor garantía que a ellos no les vamos a hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros"