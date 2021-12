Las primeras declaraciones del “Pata” Medina tras la denuncia penal contra exfuncionarios de María Eugenia Vidal

Tras la aparición de un video en el que se ve al intendente platense Julio Garro con integrantes del gabinete de María Eugenia Vidal cuando era gobernadora -un material que motivó una denuncia del Gobierno, que los apunta por haber impulsado una causa contra el exjefe de la seccional de La Plata de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), Juan Pablo “Pata” Medina- el sindicalista procesado por asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada rompió el silencio esta mañana, desde su casa, donde se encuentra con prisión domiciliaria.

En ese material audiovisual quedó plasmada una reunión de junio de 2017 donde las conversaciones que se oyen entre los funcionarios avalarían la estrategia defensiva de Medina, que considera arbitraria su detención y “armadas” las causas en su contra.

“Esta gente está demostrando en ese video, en esas reuniones, que no tenía límites. Iban mucho más allá de quererle armar una causa al ‘Pata’ Medina, tenían línea bajada de ir por todo, de una manera muy fea, de una manera que a algunas personas les hace tener miedo. Sentí mucho miedo cuando vi este video, por mi familia”, reveló Medina en cuanto a sus primeras impresiones al ver el video que presentó la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y que -según ella misma expresó- se encontró en la sede del organismo, en un disco rígido, durante “tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso”.

“Ayer, por primera vez después de cuatro años y medio que estoy sufriendo y está sufriendo mi familia esta cosa totalmente injusta que inició el gobierno de [Mauricio] Macri, por primera vez estaba cansado mentalmente y mi hija me decía ‘tranquilo, papi, porque estás recordando todo lo que te pasó, lo que nos pasó a la familia’. Esto es muy grave, porque esto es prácticamente una amenaza de muerte, y no lo digo por cubrirme yo como ‘Pata’ Medina, sino que lo digo por mi familia”, sostuvo en Radio 10 el sindicalista, que tras la difusión de estos registros se vería beneficiado en sus planteos.

A pesar de que se mostró sereno, Medina pidió celeridad a la Justicia para resolver su situación: “Yo voy a esperar tranquilamente, tuve la suerte de mirar algunas películas de [Mahatma] Gandhi, que ganó la revolución en paz, porque el ‘Pata’ Medina puede ganar esto en paz. Hoy lo va a presentar todo esto el doctor [César] Albarracín, vamos a pedir dictamen y creo que en 48 horas se tiene que resolver porque para ponerme de nuevo la pulsera me llevaron en 48 horas”. Esto último lo dijo en referencia a su regreso a prisión domiciliaria en agosto, tras haber violado la prohibición de realizar actividades sindicales al participar de un acto.

Convencido de que “no hay nada concreto” en su contra, Medina consideró, en cuanto a los procesos judiciales que lo involucran: “Fue totalmente armado por Macri, por María Eugenia Vidal y por un sector minoritario de empresas, que yo no atendía a esas empresas en el gremio, porque son empresas del centro. Siempre me manejé en lo más fuerte, que es el polo petroquímico”.

Asimismo, el sindicalista se refirió a los encuentros que tuvo con Vidal cuando era mandataria, como con su entonces ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, uno de los protagonistas más activos en el video, que habla de cómo piensa “impulsar” la causa judicial y que incluso afirma: “Si tuviera la Gestapo para ir contra el curro de los gremios, lo haría”.

“Todo sonrisita, toda sonrisa, ella es así”, planteó Medina en cuanto a la exgobernadora y actual diputada nacional de Juntos por el Cambio. “Cuando yo la conocí, estuve reunido diez minutos con ella. En un momento Vidal me dice ‘Pata, no me diga señora gobernadora, tuteame, decime Eugenia’. Ahora resulta que la que me pidió que la tuteara, al mes me decía mafioso y más peligroso que [Osama] Ben Laden, no llegué a entender en ese momento por qué se apagaron los teléfonos, no me atendían más”, expresó y, en ese sentido, agregó: “Me llama la atención que Vidal me dijera que la tuteara con toda esa sonrisita que ella tiene, que demuestra, y al mes pase a ser el tipo más peligroso de la República. Fue todo planificado, todo armado”.

Noticia en desarrollo