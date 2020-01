Meritello y Lufrano dieron su discurso de asunción en la TV Pública Fuente: Archivo

Al asumir, la funcionaria dijo que la misión de su equipo será "mostrar el daño que se ha hecho" durante la gestión de Macri

22 de enero de 2020

El perfil de los medios públicos volvió a configurarse como eje de discusión esta semana, cuando la nueva presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, pronunció un discurso de asunción plagado de críticas a la gestión macrista. El traspaso en los medios estatales hizo que la oposición tildara de "militante" y "revanchista" la impronta del discurso, mientras en el área ya se confirman contratos no renovados y renuncias.

En su exposición, Lufrano agradeció a los trabajadores del canal por su "resistencia" y enfatizó: "Sabemos el destrato que han vivido en estos cuatro años". La presidenta de RTA habló de un "vaciamiento de contenidos" en la anterior gestión y añadió que la misión de su equipo es "mostrar el daño que se ha hecho" durante la presidencia de Mauricio Macri. También cuestionó la labor de "los grandes medios".

Quien le respondió a Lufrano fue la extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) Silvana Giudici. "Un discurso militante en un ámbito donde debería respetarse la diversidad es grave. Trata de imponer un relato y abre la puerta a un camino de revanchismo de determinados sectores que fueron desplazados, perdieron privilegios y ahora vienen a recuperarlos", dijo a LA NACION.

"Lo que acaba de hacer Lufrano es traducir la verdadera naturaleza de este nuevo gobierno: la venganza", agregó Giudici. Ante la consulta de LA NACION, otras fuentes se mostraron sorprendidas por la diferencia de tono entre Lufrano y el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, a quien tildaron de "moderado".

A través de Twitter, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich también se refirió al discurso de Lufrano: "Vuelve el relato bancado con fondos públicos", escribió.

Giudici aseguró que durante la gestión de Cambiemos se "respetó la pluralidad como nunca". Puso como ejemplo la continuidad en el aire de la TV Pública del programa de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. "Uno de los sectores más duros del kirchnerismo", expresó.

Consultado por LA NACION, Hernán Lombardi, exsecretario de Medios, prefirió no opinar sobre lo expresado por Lufrano. Sin embargo, remarcó: "Los medios públicos son estatales y no gubernamentales: deben estar al servicio del conjunto y no de un partido. Además, son insustituibles para profundizar la democracia: tienen que reflejar la pluralidad de los argentinos".

Según pudo constatar LA NACION, a más de 15 presentadores de la TV Pública que habían ingresado durante la gestión macrista no se les renovaron sus contratos. Además, habría entre 150 y 200 despidos a nivel nacional en RTA.

En relación con la idea de "destrato" a los trabajadores, una fuente consultada sostuvo que Lufrano se debía referir a la falta de paritarias durante la anterior gestión y al recorte de horas extras. Sin embargo, aclaró: "Venían con sueldos altísimos, cercanos a los $100.000 por seis horas. Nunca fueron sueldos de miseria, siempre quedaron por arriba del valor del mercado".

También remarcaron que los directores de Radio Nacional del interior pusieron sus cargos a disposición de la nueva administración y que la programación quedó abierta, a criterio de los funcionarios entrantes.