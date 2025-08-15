Desde “psicopatear a la población” a “Nunca más”: las frases más destacadas del discurso de Javier Milei en La Plata

El presidente Javier Milei cerró este jueves el acto de La Libertad Avanza en La Plata, con el que lanzaron la campaña en la provincia de Buenos Aires, apuntó contra la gobernación de Axel Kicillof y bajo la consigna “kirchnerismo nunca más” convocó a la militancia. En tanto, el mandatario asoció al peronismo al escándalo del fentanilo contaminado y aseguró que Fuerza Patria “quiere llevar a la Argentina a [ser como] Cuba, Venezuela y Corea del Norte”.

En un discurso que duró poco menos de una hora, el jefe de Estado cuestionó con dureza a la oposición y utilizó, tal como suele hacer, términos para desarrollar sus acusaciones. Después de hacer una promesa de no insultar, Milei usó conceptos como “parásitos mentales” para referirse a los “infectados que votan al peronismo” o “psicopatear a la población” en alusión a las declaraciones de Kicillof.

“Nuestra tarea es venir a quitar el velo de la mentira. Es por eso hoy vamos a las elecciones diciendo kirchnerismo nunca más”, insistió parafraseando el emblemático informe de la Conadep. Tras ello, el Presidente tildó de “paladines de la moral” a quienes lo cuestionaron por banalizar un símbolo de los derechos humanos: “No vamos a aceptar que defensores de dictaduras en curso, rechacen el uso de ‘Nunca más’. Nunca más es el consenso de que hay experiencias dañinas que como sociedad no queremos nunca jamás repetir. El kirchnerismo es una de ellas”.

Las frases más destacadas de Milei en el acto de La Plata

“La Libertad Avanza, que hace un par de años no existía, es protagonista en las 24 provincias del país. Gracias, Jefe”.

“Lamentablemente, cuatro décadas de populismo han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza. Debería ser punta de lanza de la riqueza nacional, pero fue transformada en un reducto de atraso, corrupción, clientelismo y miseria humana”.

“Pocos recuerdan un momento en que la Provincia haya estado peor que ahora. Tan acostumbrados están los bonaerenses que muchos se resignaron y dejaron de creer en un futuro mejor ”.

". " Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que estén agradecidos con ellos . Dicen que si no fuera por ellos, no tendrían nada. Un delirio propio del tirano de aldea, el comunista enano de Kicillof."

"El Estado es para sus amigos. Emprender en la Provincia es una odisea griega. O una maraña administrativa que, regulación tras regulación, entorpece la regulación de riqueza y exigen coimas para destrabar problemas que ellos mismos imponen.

“Che, no digan ‘Nunca más’ a ver si las almas nobles se ofenden .”

"Estas elecciones se tratan de romper las cadenas soviéticas que nos retuvieron todos estos años"

“ Kicillof desdobló las elecciones porque tiene miedo de que lo aplasten los violeta . Están desesperados por mantener sus privilegios. Son como un animal rabioso. Están asustados. Se viene la ola violeta. Tenemos que tener conciencia de eso y lo importante que es dar la pelea en el barro. Es momento de meterse y sacarlos a patadas de una vez”.

"Hace poco me comprometí a no insultar. Noté que le estaba dando un refugio a los críticos de las formas. No son más que cáscaras vacías que no quieren dar la pelea de fondo. Basta del fondo. Discutamos las ideas que nosotros tenemos y ustedes no".

“No vamos a aceptar que supuestos paladines de la moral, defensores de dictaduras en curso rechacen el uso de ‘Nunca más’ . Nunca más es el consenso de que hay experiencias dañinas que como sociedad no queremos nunca jamás repetir. El kirchnerismo es una de ellas”.

"Lo que quieren hacer los kirchneristas cuando proscriben el uso del 'Nunca más' es justificar la tragedia que ha sido su gobierno apelando a otra tragedia nacional".