Fentanilo: el Gobierno amenazó con recusar a Kreplak si no pide la inmediata detención del dueño del laboratorio

A través de un comunicado que tituló “El señor del fentanilo debe ir preso”, el Gobierno amenazó con recusar a Kreplak si no pide la inmediata detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio, en el marco del fentanilo contaminado. “Es el responsable de más de 100 muertes”, expresó.

En la causa penal que sigue Ernesto Kreplak en La Plata ha ocurrido un desfile de nuevos querellantes. La Municipalidad de Rosario, el Ministerio de Salud de la Nación y el grupo empresario que comandan Carlos Tita y Oscar Ruffinengo, vendedores de la droguería Alfarma a los hermanos Ariel y Damián García Furfaro, son tres de los querellantes que se han presentado y el juez aceptó en la causa penal platense.

Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 15, 2025

“Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB Pharma Group S.A., fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder”, comenzó el Gobierno en la publicación que fue compartida a través de las redes de la Vocería Presidencial.

Acto seguido, afirmó que el laboratorio de García no era inspeccionado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) desde febrero de 2020 y justificó que el ministro de Salud, Mario Lugones, ordenó la inspección del lugar dos meses después de asumir al cargo -en noviembre de 2024-.

“Producto de esa inspección, en febrero 2025 y solo dos horas después de recibir el resultado de las actuaciones, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva. Tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado”, continuó y señaló que, en marzo, la Anmat recomendó la “no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto”.

